Как заменить ПЭТ-упаковку на стекло, чтобы не шокировать ценой продукта? Вопрос обсуждали бизнесмены и производители
Новости Беларуси. Экологический батл: ПЭТ против стеклотары. В Минске за столом переговоров собрались производители, бизнесмены и представители ведомств, задействованных в реализации проекта поэтапного замещения полиэтиленовой тары на стеклянную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный вопрос: как безболезненно для экономики предприятий-производителей перейти на стекло, при этом не шокировать покупателя ценой продукта. Сейчас доля ПЭТ-упаковки в «питьевом» сегменте составляет более 98 %. Конкуренты же в «стекле» – это в основном премиальные позиции.
Себестоимость такой ёмкости высока – порядка 25 %. Между тем, эксперты отмечают, на 100-процентное использование стеклотары перейти нереально, а вот ее долю можно существенно увеличить. Так, уже в ближайшие пять лет планируется поставлять на рынок в 4 раза больше бутилированной воды в стеклянной ёмкости.
Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Необходимо вернуть интерес потребителя к таре в стекле как к более экологичной, чистой. Интерес производителя – экономика. Необходимо направить ряд мер на стимулирование производства именно с применением стеклянной тары.
Запретов не будет, это не наш метод, не наш путь. Что-либо запрещать – неправильно. Мы должны стимулировать, в первую очередь – потребление и этим стимулировать производство.
Владислав Скребцов, исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров»:
Мы полностью готовы к тому, чтобы обсуждать с государственными органами все вопросы, связанные с поэтапным замещением. Это должно быть своевременно, постепенно и не ставить телегу впереди лошади. По той причине, что сегодня объективно на рынке Беларуси нет никаких предпосылок для того, чтобы заместить полностью ПЭТ стеклом.
Не стоит списывать со счетов и уникальный природный фактор страны. Беларусь обладает стратегическим запасом питьевой воды, в том числе и минеральной, иногда превосходящей по своим свойствам международные бренды. Проще говоря, экспортный потенциал в этом направление колоссальный. А учитывая мировой «зеленый» тренд – полный отказ от пластиковой упаковки, белорусским поставщикам следует заняться корректировкой своих производственных возможностей.
Готовы ли белорусы перейти с ПЭТ-упаковки на стекло, и когда это произойдёт? Рассказывает Александр Швец