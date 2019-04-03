Как заменить ПЭТ-упаковку на стекло, чтобы не шокировать ценой продукта? Вопрос обсуждали бизнесмены и производители

Новости Беларуси. Экологический батл: ПЭТ против стеклотары. В Минске за столом переговоров собрались производители, бизнесмены и представители ведомств, задействованных в реализации проекта поэтапного замещения полиэтиленовой тары на стеклянную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный вопрос: как безболезненно для экономики предприятий-производителей перейти на стекло, при этом не шокировать покупателя ценой продукта. Сейчас доля ПЭТ-упаковки в «питьевом» сегменте составляет более 98 %. Конкуренты же в «стекле» – это в основном премиальные позиции.

Себестоимость такой ёмкости высока – порядка 25 %. Между тем, эксперты отмечают, на 100-процентное использование стеклотары перейти нереально, а вот ее долю можно существенно увеличить. Так, уже в ближайшие пять лет планируется поставлять на рынок в 4 раза больше бутилированной воды в стеклянной ёмкости.

Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Необходимо вернуть интерес потребителя к таре в стекле как к более экологичной, чистой. Интерес производителя – экономика. Необходимо направить ряд мер на стимулирование производства именно с применением стеклянной тары. Запретов не будет, это не наш метод, не наш путь. Что-либо запрещать – неправильно. Мы должны стимулировать, в первую очередь – потребление и этим стимулировать производство.

Владислав Скребцов, исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров»:

Мы полностью готовы к тому, чтобы обсуждать с государственными органами все вопросы, связанные с поэтапным замещением. Это должно быть своевременно, постепенно и не ставить телегу впереди лошади. По той причине, что сегодня объективно на рынке Беларуси нет никаких предпосылок для того, чтобы заместить полностью ПЭТ стеклом.