Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Возможность регистрации садовых домиков в качестве жилых домов стала темой для следующего сюжета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корреспондент Александр Добриян выяснил, почему и насколько востребован такой запрос.

Дача успешно заменяет нашим соотечественникам гаитянские пляжи и курорты Лазурного берега. Но готовы ли белорусы к тому, чтобы дача стала домом?

Владимир Веревкин:

Я вообще смысла не вижу в этой прописке. Что от этого меняется? Вот что от этого может поменяться?

Ответ на вопрос «зачем?» вытекает из понимания тех юридических последствий, которые имеет штамп в паспорте. Председатель садоводческого товарищества с пятнадцатилетним стажем Евгений Неменко поясняет: имея регистрацию, теоретически дачник может потребовать выполнения всех социальных стандартов по месту жительства. Например, бесплатно доставлять почту и пенсию прямо на участок посреди леса.

Евгений Неменко:

Пенсию мне не будут доставлять, потому что я считаю, что самая лучшая пенсия – это на карточку. Зачем мне доставлять, когда мне перечисляют на карточку?

Но дело не только в пенсии. Оформив предусмотренную законом временную регистрацию по месту пребывания, дачник дешевле платил за электроэнергию. Но с 1 марта тарифы уравнялись. Правда, и до этого ажиотажа с регистрацией по месту пребывания в сельсоветах не было.

Евгений Игнатьев, председатель Терешковичского сельсовета:

С начала этого года обратились 12 человек за регистрацией по месту пребывания. Сегодня регистрация по месту жительства в Беларуси возможна только в черте населенного пункта, а СОТы таковыми не являются.

Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев То есть для того, чтобы начать выдавать «дачные прописки», нужно внести дачные участки в черту населенного пункта. А это проблема.

Александр Добриян, корреспондент:

Узенькие улочки, стандартная нарезка по пять соток и скромные домики. СОТ «Борец» – типичные дачи для 70-х годов прошлого столетия. Тогда внимания больше уделялось тому, чтобы советский гражданин не переродился в малоземельного помещика, чем вопросам санитарных норм и пожарной безопасности.

Нормы здесь зачастую далеки от стандартов «населенного пункта».

Александр Ткачев, председатель Гомелького районного Совета депутатов:

Здесь больше завязано даже не на то, сможем ли мы это сделать. Здесь в большей степени то, что сами садоводческие товарищества не смогут привести свое садоводческое товарищество к тем нормам, которые бы позволили присоединить его к населенному пункту.