В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду

Новости мира. К 2021 году в Евросоюзе исчезнет одноразовая пластиковая посуда. Продажа тарелок, приборов, трубочек и ватных палочек будет запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий закон поддержали депутаты Европарламента. Причиной такого решения стало избыточное потребление пластика в мире, что приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить Совет стран ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие пару недель.