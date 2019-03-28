Прямой эфир

В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду

28 марта 2019 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. К 2021 году в Евросоюзе исчезнет одноразовая пластиковая посуда. Продажа тарелок, приборов, трубочек и ватных палочек будет запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду-1

Соответствующий закон поддержали депутаты Европарламента. Причиной такого решения стало избыточное потребление пластика в мире, что приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить Совет стран ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие пару недель.

В 2021 в Евросоюзе запретят одноразовую пластиковую посуду-4

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества из-за аварии
28 марта 2019 08:14

21 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества из-за аварии

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года
28 марта 2019 07:04

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года

Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор
28 марта 2019 06:48

Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор