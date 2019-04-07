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Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»

07 апреля 2019 17:33
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Новости Беларуси. Уголок Италии в белорусской столице – в своей траттории нас встречает шеф-повар Иньяцио Роса. Когда-то своими блюдами он угощал Билла Клинтона и Лучано Паваротти, но самому по вкусу пришлась именно наша страна – в Минске уже 14 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»-1

Иньяцио Роса, шеф-повар:
Когда уже снял визу, можно приезжать на месяц, я увидел по бизнесу, что приходит очень много иностранцев. Это большой плюс. Я удивился: у вас такой порядок, так красиво, так чисто – это плюс.

Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»-4

Морепродукты, томаты, оливки – это, как говорят итальянцы, materia prima – основа кухни, дарованная природой. Но Иньяцио в своей dolce vita по-белорусски научился компоновать рацион с местными натуральными продуктами, которые ищет по всей стране.

Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»-7

Иньяцио Роса:
– И как вам белорусская materia prima?
– Езжу по Беларуси и ищу вещи, которые не сам вижу. Чем они кормятся, как выращивают – это совсем другая субкультура продуктов. Голубцы, скажем, это очень вкусно. Мачанка. Пока бабушки живы, надо просто с ними общаться. Общаться, потому что они сами – история. Это то же самое, как в Италии: итальянскую кухню делали не шеф-повара, а бабушки и дедушки.

Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»-10

Новые ингредиенты и технологии диктуют свою моду на кухне. Два года назад во время Дня культуры Италии Иньяцио приготовил рекордно большую пиццу. А в 2019 году планирует познакомить минчан с новыми тенденциями – например, для дегустации готовит блюда с трюфелями.

Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»-13

Будет и эта новая авторская паста от шефа.

Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»-16

Иньяцио Роса:
Смачна есці!

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# Еда # общество # Иньяцио Роса # Фотофакт

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