Готовы ли белорусы перейти с ПЭТ-упаковки на стекло, и когда это произойдёт? Рассказывает Александр Швец

Новости Беларуси. Так сможет ли Беларусь полностью отказаться от пластиковой упаковки? Готовы ли к этому производители? И не треснет ли наш с вами бюджет? Об этом и не только спросим председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей. В студии СТВ – Александр Швец. «Единственный вопрос заключается в темпах реализации»

Илона Волынец, СТВ:

Александр Иосифович, здравствуйте! Отказ от пластика – это уже такой мировой тренд, в нашей стране насколько быстро можно представить переход от пластика к стеклу? Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей, член Совета по развитию предпринимательства:

Это очевидная задача для всех – и для бизнеса, и для власти, и для граждан – продумывать те меры, чтобы наша жизнедеятельность меньше отрицательно влияла на окружающую среду. Поэтому мы со стороны бизнеса также поддерживаем эти тенденции. Единственный вопрос заключается в темпах реализации, в оценке регулирующего воздействия тех или иных решений на предприятия, которые выпускают ПЭТ, стекло, которые выпускают напитки – как это отразится на себестоимости продукции, насколько граждане готовы к удорожанию, как удорожание изменит емкость рынка, как емкость рынка повлияет на налоги, как налоги повлияют на наполняемость бюджета, насколько мы готовы к этим изменениям бюджета? Бизнес подходит с этой точки зрения в том числе. «Должна быть собственная сырьевая база для производства стекла, бутылки» Илона Волынец:

Давайте обо всем этом по порядку. Если начать с бизнеса, то готовы ли наши производители к этому переходу?

Александр Швец:

Сейчас те темпы выпуска стеклянной тары, по нашим данным говорят о том, что та тара, особенно, что идет в ликера-водочную отрасль, обеспечивает больше 60% потребностей, остальная – импортируется. Для того, чтобы проанализировать, какая же емкость стеклянной бутылки нам нужна для упаковки напитков – пока берем без пива – мы должны понимать, что у нас должна быть хорошо разведана и сырьевая база кварцевых песков для производства. То есть должна быть собственная сырьевая база для производства стекла, бутылки. Недавно было сообщение, что активно продвигается разработка месторождения кварцевых песков в Столинском районе. Но это требует времени на бизнес-планирование, на оценку возможностей, на поиск инвестора для реализации проекта. Насколько быстро можно эту сырьевую базу развернуть? Насколько хватает иных сырьевых источников для этого производства? Требует очень скрупулезной оценки. Поэтому надо посмотреть с этой точки зрения. Какая будет себестоимость продукции: сколько будет стоить бутылка, например, для питьевой воды? Насколько она отличается от ПЭТ-бутылки? «Стимулы перехода в более экологическую упаковку должны быть более экономическими»

Илона Волынец:

Но все-таки для производителей это будет затратно? Александр Швец:

Думаю, есть определенное понимание в некоторых органах государственного управления, что стимулы перехода в более экологическую упаковку должны быть более экономическими, а не организационно-распорядительными, что мы вот заставим это сделать. Должно быть выгодно переходить. «Прорабатывается вопрос депозитной системы по возвратной таре» Илона Волынец:

Мы, покупатели, волнуемся, чтобы это не ударило по нашему кошельку. Александр Швец:

По нашим и мировым данным, упаковка в стекле она дороже. Другое дело, что мы должны понимать, насколько она дороже, насколько эти ценовые сегменты управляемы, насколько для населения посильны. Мы должны отдавать отчет, как будет развиваться экономическая ситуация в отраслях – это компании, которые производят напитки, которые производят ПЭТ. Если мы перейдем на стекло, значит будет менее востребован ПЭТ, который сейчас выпускается, куда мы перенаправим это сырье? Должны быть даны ответы на все эти вопросы. И мы должны четко представлять алгоритм движения при реализации данного проекта.

В нашей стране прорабатывается вопрос депозитной системы по возвратной таре. Это когда упаковку – ПЭТ или стекло – стоят специальные тароматы, куда бросаешь ее туда, получаешь чек и в магазине можешь получить скидку. Может быть такая система. В некоторых странах возвращаются деньги. Это все системы, которые позволяют лучше перерабатывать вторсырье. Уровень проработки этого проекта достаточно высокий, требуется окончательное принятие формы реализации: кто будет, как будет отвечать за это, как будет двигаться, какие финансово-экономические отношения будут с потребителем этой вторичной тары? Какая залоговая стоимость будет бутылки? Это все очень важные вопросы. Главное в этом – не сама по себе стоимость, а заинтересованность гражданина не выбрасывать, а приносить, чтобы переработка была более эффективной. Илона Волынец:

На разных информисточниках была информация о том, что к такой системе Беларусь может перейти к 2020 году. Реально ли это?