«Есть что выбрать по любой цене». Вместе с главой МАРТ изучили полки минских универмагов накануне учебного года

Новости Беларуси. Еще на прошлой неделе во Дворце Независимости провели отдельное совещание, где прошлись по самым разным темам: от подвоза детей до меню в столовых. Очевидно, что в школе дети проводят большинство своего времени. Поэтому и родителям, и педагогам, и Президенту хочется, чтобы процесс обучения был комфортным, безопасным, да и просто интересным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этому всем причастным стоит еще поучиться – такой вердикт вынесли на совещании. Прозвучали и конкретные сроки. Работу над ошибками провести до 25 августа. О результатах чуть позже доложить Президенту. О том, как школы готовятся к 1 сентября, проверочную работу провела Екатерина Капылович.

От одежды и обуви до рюкзаков и канцелярии. Собрать ребенка к учебному году – процесс не из легких. Екатерина Капылович, корреспондент:

Алексей Игоревич, одели ли вы своих ребят уже к школьному сезону?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Еще пока полностью не одели, все в процессе – у меня трое детей, всех за раз уже сложно одеть. Поэтому супруга вместе со мной занимается тем, что в выходные дни стараемся вырваться вместе, посмотреть. Потому что ребенку подобрать одежду, которая ему нравится, очень сложно.

На вопрос доступности, качества и ассортимента школьных товаров не единожды обращал внимание Александр Лукашенко. МАРТ мониторит магазины, школьные ярмарки и базары, нет ли там завышения цен на самое популярное в преддверии 1 сентября. Если раньше у родителей были вопросы к качеству школьной формы (с этим вопросом удалось разобраться), то в этом году часто жаловались на ассортимент: мол, не из чего выбрать, а современные школьники – те еще модники. Специалисты учли пожелания юных белорусов и постарались угодить молодежным вкусам.

Алексей Богданов:

Для девочек 230 моделей отечественных представлено из одежды, для мальчиков 200, 85 видов моделей рюкзаков и 65 видов моделей обуви. Поэтому, в принципе, есть что выбрать по любой цене.

Если у детей впереди еще целая неделя каникул, то школам сейчас точно не до отдыха. 25 августа – красная черта для работы над ошибками. И требования в рамках разумного: комфорт, чистота, безопасность. К примеру, в 15-й столичной школе зачет пока не выставлен. Были вопросы по асфальтному покрытию и озеленению стадиона.

– К 1 сентября будет у нас тут красота, зелень?

– Да, вполне. Все будет красиво. В эти минуты новая воркаут-площадка проходит проверку самых дотошных тестировщиков.

Площадка очень нравится мне. Я буду часто приходить заниматься.

Напротив строки «стадион» ставим галочку. Кстати, такие мониторинги проводят круглый год. Но августовские – на особом контроле у государственных органов. Ведь на кону безопасность и комфорт наших детей.