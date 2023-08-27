Хмель и гречиха. Сколько ещё экзотики можно встретить на белорусских полях?

Новости Беларуси. Если та же картошка (да и кукуруза) давно прописалась на наших полях, то гречиха белорусский статус приобрела относительно недавно. Еще пару лет назад эта крупа была полностью импортной. Потому и цена на нее страдала от валютных колебаний. Сейчас все больше белорусских полей засевают этой культурой. И правильно делают. Курс на импортозамещение никто не отменял, да и в плане продовольственной безопасности будем чувствовать себя увереннее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Индикатор благополучия. Порой именно по стоимости крупы гречихи и определяют все ли спокойно на прилавках и столах. Скачки цен всегда связывали с импортом. Точку в этом вопросе поставил глава государства. Гречиху выращивать хозяйства будут. В небольших объемах под потребность страны. Своего рода эксперты в гречихе в «Видомлянском». Более 20 лет опыт возделывания и около 350 тонн на семена и на переработку.

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Видомлянское»:

За всю историю нашего хозяйства, сколько мы возделываем, ни разу она не была убыточной. Рентабельность доходила до 50 %. Особенно в последнее время, когда идет существенная поддержка государства, идут доплаты. Это очень стимулирует и финансово, и психологически. Потому что культура востребована. Копейка никогда не помешает. В «Видомлянском» получают до 40 тонн семян, а этого хватит, чтобы засеять до 400 гектаров. Белорусский сорт «сапфир» – лучший в условиях, когда сезон складывается из принципа «остаться в живых». В 2023 году в мае подморозило, а в июне раскалило как на сковороде. Вопреки, урожай будет!

Поле почти по кругу прошел – и полный бункер. Машина не успевает, по крайней мере. Хороший, достойный урожай.

Гречиха не доставляет хлопот, время ее уборки наступает между зерновыми и кукурузой. В комбайне снижают обороты, чтобы не дробить хрупкое зерно, а вентилятор отключают, чтобы без потерь.

– А вообще сами любите этот продукт? Семен Реуцкий, механизатор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Нормально, нравится.

– Как думаете, нужна на столах белорусов?

– Конечна, нужна, куда без нее деваться.

Гречишные поля это еще и мечта пчеловодов. В «Видомлянском» поставили практически 600 ульев в период цветения ради сладкого лакомства.

Александр Русецкий:

Раньше высевалось для пчел, немного для населения реализовывалось. Но в последнее время у нас 180 тонн – план поставки государству. Это очень большая цифра. Планируем выполнить и перевыполнить.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Белорусские джунгли. Таких плантаций вы не встретите нигде в стране. Абсолютный эксклюзив. Так выращивается хмель для целой отрасли. И сейчас в Беларуси наступил сезон уборки.

Угодья, увитые лианами, занимают площадь, равную 35 футбольным полям. Шестиметровые стены из хмеля начали закладывать 14 лет назад – пивоваренная отрасль критически нуждалась в сырье. Как оказалось, небольшой Малоритский район сочетает все факторы для выращивания этой культуры. Легкие почвы, четвертая световая зона и влага – рядом проходят мелиоративные каналы.

Илья Орлов, директор сельхозпредприятия «Белхмельагро»:

Качество шишки мы измеряем тем, каким качеством созданы лупулиновые железы внутри нее. Не только от того, сколько шишек собрали, но и какого качества. От плантации охмелеть нельзя, а вот если поработать целый день и надышаться, можете почувствовать, что голова у вас потяжелела.

Хмель убирают с полей тракторами с ножами, а обслуживают такие плантации всего 15 человек. Определить, когда наступил срок уборки урожая, можно необычным способом.

– Беру шишку, растираю, даю проветриться. Чувствуете пряный, травянистый, землистый запах?

– Так.

– Этот запах характерен для этого сорта. Урожай хмеля поступает на переработку и на 100 % закрывает потребность белорусских производителей. Целая отрасль заместила импорт. Хмель также используют в фармакологии, косметологии и пекарном деле. Выращиванием хмеля занимались еще в Советском Союзе, а флагманом долгое время была Украина, но за последние несколько лет количество производителей сократилось в три раза. В Беларуси, напротив, собираются наращивать компетенции и даже планируют выводить свои сорта.

Илья Орлов:

Мы сами можем так, что сюда еще приезжать будут и учиться здесь. Выращиванию хмеля в Беларуси не учат, агроном Илья Орлов сперва окончил Горецкую академию, а позже и Гродненский аграрный университет. Признается, только благодаря этому смог освоить новую для страны культуру.