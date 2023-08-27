Чуть больше 140 рублей и все опции сервиса на борту – протестировали авиарейс «Минск – Псков»

Отправимся в российский Псков, который стал для нас чуть ближе. Недавно Минск и Псков связал прямой авиарейс, что станет импульсом для развития отношений с этим регионом России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, белорусов уже знают от Владивостока до Ярославля, но при более детальном приближении стало понятно, где еще есть белые пятна во взаимодействии. Как отметил наш посол в России, мы намерены найти новые точки роста с той же Псковской областью. Главное, что есть общая заинтересованность в деле, а все остальное приложится, как говорится. На неделе Константин Герцев протестировал и новый воздушный маршрут, и новые перспективы.

Константин Герцев, корреспондент:

13 городов Российской Федерации связаны с Беларусью прямым регулярным авиасообщением. В топе, конечно, Москва и Питер – политическая, экономическая, культурная столицы страны-соседки. Но если все-таки задаться вопросом: где же она, душа русская? На Дальнем Востоке, к примеру, вам ответят кратко и по делу: здесь начинается Россия. Но из Минска во Владивосток без пересадок пока не летают, а через ту же Москву дорога займет минимум часов 14. Куда ближе Псковская область. Там вам тоже ответят по делу: Россия начинается здесь. Из центра этого региона в столицу Беларуси уже с середины июля летают напрямик. Чуть более часа – и вы на месте. Предлагаю поспешить – регистрация в самом разгаре.

Летный антураж, просторный салон Embraer-190 и, как всегда, приветливые стюарды, готовые сделать все, чтобы путешествие прошло комфортно и безопасно. Кстати, несмотря на непродолжительное время на высоте, все опции сервиса на борту сохраняются. Цена вопроса – чуть более 140 белорусских рублей. Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков.

Туристка из России:

Посмотрели экскурсии замков, аквапарк большой, после по городу с экскурсоводом погуляли, понравилось. Национальную библиотеку посмотрели большую.

– До этого вы уже были в Беларуси?

– Нет, я первый раз.

Белорусский борт стал для Псковского международного аэропорта первым заграничным за последние лет десять. Старожилы местной гражданской авиации заверяют: событие – ностальгия по советскому прошлому, тогда летали не только из Минска, но даже из Витебска.

Артем Тарасов, генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга»:

Мы долго хотели открыть этот рейс, на самом деле, года три мы собирались. Никак не могли решиться на это, ни мы, ни авиакомпании. Но здесь как-то удачно все сложилось, правительство помогло нам в области, авиакомпания.

А вот для псковича Степана Манфановского рейс на Минск – неплохое подспорье для расширения бизнес-интересов. Шесть лет назад, на волне послекрымского импортозамещения, запустил производство премиальной мужской косметики. Сегодня в каталоге не только продукция для барбершопов, но и для ухода за одеждой, обувью и салоном автомобиля. Изучив белорусские прилавки, пришел к выводу, что более половины аналогичных товаров европейского производства.