Сразу выбрали депутатов всех уровней. Вот почему проведение Единого дня голосования стало лучшим решением

Статья 67-я. Ее дополнили: выборы депутатов проводятся в Единый день голосования в последнее воскресенье февраля. Три недели назад мы сразу выбрали депутатов всех уровней. В Палату представителей – 110 парламентариев, в местные Советы – порядка 13 тысяч. Новую форму проведения избирательной кампании выбрали по двум весомым причинам: во-первых, так мы сократили электоральный цикл, во-вторых, прилично сэкономили госбюджет.

К выбору народных избранников важно было подойти ответственно и вдумчиво. Ведь депутатский пул нового созыва войдет в состав делегатов предстоящего ВНС. А функции у народного вече серьезные: от утверждения программы социально-экономического развития страны до введения на ее территории чрезвычайного или военного положения, безусловно, при наличии оснований.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики 7-го созыва Национального собрания Беларуси : Сложно было определиться, каков правовой статус ВНС как конституционного органа. И само формирование. Конституционной комиссии не удалась достичь компромисса в формате Конституционной комиссии. Президент был вынужден создать рабочую группу из числа представителей как раз наиболее авторитетных людей, управленцев нашей страны, многие из которых стояли у истоков зарождения белорусской государственности.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

В этом органе (ВНС) фокусируются усилия всех органов власти. Что нам надо для граждан? Нам важно, чтобы тот продукт деятельности, а это нормативно-правовые акты, служил людям.

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х – подробности здесь.

А еще в обновленном документе белорусы закрепили такие понятия, как развитие атомной энергетики в мирных целях, гарантированное право гражданам на охрану здоровья (четко определены принципы оказания медпомощи – бесплатно, доступно, качественно). Прописали на страницах Конституции и то, что сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм – это долг каждого гражданина Беларуси. Более чем актуально на фоне всего происходящего.