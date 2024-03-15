Прямой эфир

Свои первые паспорта получили дети сотрудников Генеральной прокуратуры

15 марта 2024 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской городской ратуше свои первые паспорта получили дети сотрудников Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной обстановке глава ведомства вручил 20 юношам и девушкам самый главный документ в их жизни.

Свои первые паспорта получили дети сотрудников Генеральной прокуратуры-1

Андрей Швед подчеркнул: получение паспорта – знаковое событие в жизни каждого. За молодежью – будущее страны. Именно их патриотизм и активная гражданская позиция помогут сохранить сильную, независимую и процветающую Беларусь.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы должны им рассказывать, какой ценой даются мир, спокойствие, благополучие, какая ответственность лежит на их плечах, что и они обязаны работать, учиться, трудиться и обязаны в дальнейшем все, что создано старшими поколениями, сохранить и приумножить. Мне кажется, это очень важно, как никогда, особенно в наше время. Ну и, конечно, та борьба, которая идет за историческую справедливость, за правду.

Отметим, патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси» прошла по всей стране. Торжественные церемонии вручения паспортов молодежи, приуроченные к одному из самых важных государственных праздников – Дню Конституции, стали доброй традицией. Самому главному закону Беларуси сегодня исполнилось 30 лет.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Бог помог Беларуси в 2020 году. Здесь была бы война
15 марта 2024 18:13

Александр Лукашенко: Бог помог Беларуси в 2020 году. Здесь была бы война

Президент Беларуси: государственная идеология должна захватить весь народ
15 марта 2024 18:06

Президент Беларуси: государственная идеология должна захватить весь народ

Лукашенко: Президенту придётся считаться с решениями ВНС
15 марта 2024 18:03

Лукашенко: Президенту придётся считаться с решениями ВНС