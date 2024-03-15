Новости Беларуси. В Минской городской ратуше свои первые паспорта получили дети сотрудников Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной обстановке глава ведомства вручил 20 юношам и девушкам самый главный документ в их жизни.

Андрей Швед подчеркнул: получение паспорта – знаковое событие в жизни каждого. За молодежью – будущее страны. Именно их патриотизм и активная гражданская позиция помогут сохранить сильную, независимую и процветающую Беларусь.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы должны им рассказывать, какой ценой даются мир, спокойствие, благополучие, какая ответственность лежит на их плечах, что и они обязаны работать, учиться, трудиться и обязаны в дальнейшем все, что создано старшими поколениями, сохранить и приумножить. Мне кажется, это очень важно, как никогда, особенно в наше время. Ну и, конечно, та борьба, которая идет за историческую справедливость, за правду.

Отметим, патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси» прошла по всей стране. Торжественные церемонии вручения паспортов молодежи, приуроченные к одному из самых важных государственных праздников – Дню Конституции, стали доброй традицией. Самому главному закону Беларуси сегодня исполнилось 30 лет.