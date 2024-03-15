Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси: Люди более старшего поколения, среднего поколения, я думаю, помнят пустые прилавки, инфляцию, безработицу, невыплату, несвоевременную выплату заработной платы с явной задержкой, пенсии и так далее. Все это необходимо было решать.

Усугублял экономический кризис еще и политический хаос. Законотворческую деятельность Верховного Совета, который до референдума 1996 года, несмотря даже на уже проведенные президентские выборы, заменяла политическая демагогия. И это в то время, как страна нуждалась в срочной реанимации и сильном лидере. Жесткая внутренняя борьба затянула и разработку первой Конституции, проект которой был готов еще к середине 1991 года. Его подготовкой занималась специально созданная комиссия – 74 человека: 61 депутат и 13 специалистов в области права.

Основной закон должен развиваться. Как обновлялась Конституция Беларуси – подробности здесь.

За советом обратились и к «народным экспертам». Активно шли предложения и замечания от отдельных граждан, трудовых коллективов, местных органов власти. Как показало время, такой формат оказался рабочим.