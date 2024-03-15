Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х

Начало 90-х – непростой период для нашей Беларуси. После развала Советского союза страна погрузилась в тяжелый экономический кризис.
Начало 90-х – непростой период для нашей Беларуси. После развала Советского союза страна погрузилась в тяжелый экономический кризис.
Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:
Люди более старшего поколения, среднего поколения, я думаю, помнят пустые прилавки, инфляцию, безработицу, невыплату, несвоевременную выплату заработной платы с явной задержкой, пенсии и так далее. Все это необходимо было решать.
Усугублял экономический кризис еще и политический хаос. Законотворческую деятельность Верховного Совета, который до референдума 1996 года, несмотря даже на уже проведенные президентские выборы, заменяла политическая демагогия. И это в то время, как страна нуждалась в срочной реанимации и сильном лидере. Жесткая внутренняя борьба затянула и разработку первой Конституции, проект которой был готов еще к середине 1991 года. Его подготовкой занималась специально созданная комиссия – 74 человека: 61 депутат и 13 специалистов в области права.
Основной закон должен развиваться. Как обновлялась Конституция Беларуси – подробности здесь.
За советом обратились и к «народным экспертам». Активно шли предложения и замечания от отдельных граждан, трудовых коллективов, местных органов власти. Как показало время, такой формат оказался рабочим.
Результат работы Конституционной комиссии мы увидели 15 марта. Одним из важных ее черт стало определение государственного устройства Республики Беларусь, появился пост Президента Республики Беларусь.
Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции запустили и в конце 2021 года. За почти месяц свои предложения высказали без малого 9 тысяч человек. Национальный центр правовой информации стал своего рода оперативным штабом, куда отклики поступали и днем, и ночью, и даже в Новый год. Это были письма с абсолютно разным содержанием.
Одни благодарили: «Спасибо за обновленный проект Конституции. Много смелых нововведений, особенно в части построения социально справедливого (нравственного) правового государства на основе обеспечения незыблемости народовластия».
Другие предлагали: «Предлагаю ввести программу патриотического воспитания детей и молодежи начиная с детских садов».
Андрейченко: из 364 принятых законов 11 разработано непосредственно депутатами Палаты представителей – подробности здесь.
Конституция – фундаментальный документ, в котором не пропишешь все частности. Но после его обновления апгрейд проходит законодательная база.
Подробности в видео.