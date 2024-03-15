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Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х

15 марта 2024 20:37
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Начало 90-х – непростой период для нашей Беларуси. После развала Советского союза страна погрузилась в тяжелый экономический кризис. 

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х-1

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:
Люди более старшего поколения, среднего поколения, я думаю, помнят пустые прилавки, инфляцию, безработицу, невыплату, несвоевременную выплату заработной платы с явной задержкой, пенсии и так далее. Все это необходимо было решать.

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х-4

Усугублял экономический кризис еще и политический хаос. Законотворческую деятельность Верховного Совета, который до референдума 1996 года, несмотря даже на уже проведенные президентские выборы, заменяла политическая демагогия. И это в то время, как страна нуждалась в срочной реанимации и сильном лидере. Жесткая внутренняя борьба затянула и разработку первой Конституции, проект которой был готов еще к середине 1991 года. Его подготовкой занималась специально созданная комиссия – 74 человека: 61 депутат и 13 специалистов в области права.

Основной закон должен развиваться. Как обновлялась Конституция Беларуси – подробности здесь

За советом обратились и к «народным экспертам». Активно шли предложения и замечания  от отдельных граждан, трудовых коллективов, местных органов власти. Как показало время, такой формат оказался рабочим. 

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х-7

Результат работы Конституционной комиссии мы увидели 15 марта. Одним из важных ее черт стало определение государственного устройства Республики Беларусь, появился пост Президента Республики Беларусь.

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х-10

Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции запустили и в конце 2021 года. За почти месяц свои предложения высказали без малого 9 тысяч человек. Национальный центр правовой информации стал своего рода оперативным штабом, куда отклики поступали и днем, и ночью, и даже в Новый год. Это были письма с абсолютно разным содержанием.  

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х-13

Одни благодарили: «Спасибо за обновленный проект Конституции. Много смелых нововведений, особенно в части построения социально справедливого (нравственного) правового государства на основе обеспечения незыблемости народовластия».

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х-16

Другие предлагали: «Предлагаю ввести программу патриотического воспитания детей и молодежи начиная с детских садов».

Андрейченко: из 364 принятых законов 11 разработано непосредственно депутатами Палаты представителей – подробности здесь.

Конституция – фундаментальный документ, в котором не пропишешь все частности. Но после его обновления апгрейд проходит законодательная база.  

Подробности в видео.

# Конституция # общество # Виктория Ходосок # Григорий Василевич

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