Президент Беларуси: государственная идеология должна захватить весь народ

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси.
Может быть, белорусское общество и не сформулировало еще свою национальную идею, но ответ на вопрос «Чтобы что?» у нас все же есть. На разных этапах нашей истории мы пытались сделать все, чтобы сохранить себя как народ, как нацию, как единственных хозяев на своей земле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поддерживаю предложение Вадима Гигина о том, что да, нам надо выработать государственную идеологию. И, конечно же, мы будем обсуждать на самом высоком уровне – на Всебелорусском народном собрании – концепцию, возможно. Возможно, какие-то конкретные планы. А может, эту теорию полностью государственной идеологии. Если получится. Но я всегда говорил о том, что торопиться здесь нельзя. Если мы уже почувствуем, что вот у нас эта концепция хотя бы государственной идеологии, тогда, наверное, надо это реализовывать, не колеблясь. Но ошибки не должно быть. Эта государственная идеология должна захватить весь народ. И там уже не будет элиты и крестьян, и рабочих. Готовы ли мы к тому, чтобы сказать, что у нас есть идеи для этой идеологии? Не знаю.
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