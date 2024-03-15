Президент Беларуси: государственная идеология должна захватить весь народ

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси.

Может быть, белорусское общество и не сформулировало еще свою национальную идею, но ответ на вопрос «Чтобы что?» у нас все же есть. На разных этапах нашей истории мы пытались сделать все, чтобы сохранить себя как народ, как нацию, как единственных хозяев на своей земле.