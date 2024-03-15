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Президент Беларуси: государственная идеология должна захватить весь народ

15 марта 2024 18:06
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Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси.

Может быть, белорусское общество и не сформулировало еще свою национальную идею, но ответ на вопрос «Чтобы что?» у нас все же есть. На разных этапах нашей истории мы пытались сделать все, чтобы сохранить себя как народ, как нацию, как единственных хозяев на своей земле.

Президент Беларуси: государственная идеология должна захватить весь народ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поддерживаю предложение Вадима Гигина о том, что да, нам надо выработать государственную идеологию. И, конечно же, мы будем обсуждать на самом высоком уровне – на Всебелорусском народном собрании – концепцию, возможно. Возможно, какие-то конкретные планы. А может, эту теорию полностью государственной идеологии. Если получится. Но я всегда говорил о том, что торопиться здесь нельзя. Если мы уже почувствуем, что вот у нас эта концепция хотя бы государственной идеологии, тогда, наверное, надо это реализовывать, не колеблясь. Но ошибки не должно быть. Эта государственная идеология должна захватить весь народ. И там уже не будет элиты и крестьян, и рабочих. Готовы ли мы к тому, чтобы сказать, что у нас есть идеи для этой идеологии? Не знаю.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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