Александр Лукашенко: Бог помог Беларуси в 2020 году. Здесь была бы война

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Глава государства сегодняшнюю встречу назвал не иначе как началом череды принципиальных разговоров о будущем, которые очень важно вести и вести откровенно, чтобы понимать, что мыслим в одном направлении, пусть не одинаково, но ведь только так можно создать максимально всеобъемлющую картину, подстелить соломки, предвосхитить вызовы и приумножить достижения. Опыт показал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России – под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий Президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог – он нас просто защитил. Сегодня еще опаснее ситуация. Опаснее тем, что мы ее не видим. Наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг – провалимся. Нас никто не спасет. А сами защититься и себя спасти мы не сможем. Акулы вокруг такие, что не успеем оглянуться – скушают. Завистников много. Поэтому время выбрало нас. Давайте держаться во имя спасения нашей страны. Еще раз хочу сказать: от меня вы не ждите ни предательства, ни изменения какого-то курса влево-вправо. Вместе с вами определимся по всем вопросам. Я вам это обещаю. Думаю, идем в правильном направлении.

Спасибо еще раз нашим аксакалам, ветеранам. Спасибо судьям, государственным служащим, руководителям партий, общественных организаций, всем присутствующим. С праздником вас еще раз. Всего вам доброго. Если у вас будут какие-то проблемы, особенно у наших аксакалов… Надо иметь систему взаимосвязи, чтобы они не чувствовали себя выброшенными из этой жизни.

И это спасибо, конечно, прежде всего тем, кто напрямую был рядом. И сегодня присутствует в этом зале. Этих людей никто не забыл и не выбросил за борт, но вместе с тем глава государства адресует слова благодарности каждому белорусу, которые не топают ногами по тонкому-тонкому льду, а, будучи очень мудрыми и осторожными, понимают, что, провалившись, растворимся, а мы ведь уже привыкли быть и жить по-белорусски. И отказываться от этого никто не намерен.

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