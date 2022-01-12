Спутники, пионеры, дирижабли, облитые воском. Почему ёлочные игрушки советского периода пользуются особой любовью?

Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В 1980-е годы, я знаю, что закончилось уже ручное производство елочных игрушек и пошло более такое массовое. Как-то потеряли игрушки с тех пор или среди них тоже были такие эксклюзивные, которые сегодня могут стать достойной частью коллекции?

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

Можно сказать, что советская промышленность выпускала очень много игрушек. С одной стороны, были вещи, которые выпускались практически на каждом заводе. А были некоторые такие артефакты, за которыми гоняются коллекционеры. Я, просматривая некоторые интернет-аукционы, вижу, что ищут. Например, я ищу игрушку с ликами вождей. Там, по-моему, Ленин, Сталин должен быть. Такая стеклянная игрушка. Существует то ли миф, то ли это по правде, что сначала было произведено какое-то количество елочных игрушек с ликами вождей. А потом остановили производство, поскольку разбить профиль Сталина в те годы считалось не очень хорошим поводом. Поэтому вот эту игрушку я ищу, пока найти не могу. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вдруг у кого-то есть дома игрушка? Андрей Бегун:

С удовольствием приобретем.

Екатерина Забенько:

Знаете, когда речь идет о елочных игрушках, мне кажется, самое ценное – это то, что осталось из детства. Я, например, до сих пор помню те игрушки, которые вешала на елочку, когда была совсем маленькая. Там у меня была какая-то зеленая лягушечка. Я прямо до сих пор ее помню. А вот в вашей коллекции что такое, наиболее вызывающее ностальгию, скажем так, у людей советского времени? Я знаю, это были и початки, это были спутники, пионеры, в свое время, дирижабли, облитые воском. На вашей памяти, что из советского времени вызовет наибольшую ностальгию? Андрей Бегун:

Вы знаете, много игрушек. У нас несколько витрин в музее с советской игрушкой. Иногда я бываю там. И можно со стороны наблюдать, как люди более старшего поколения останавливаются возле этих витрин, долго разглядывают игрушки. Екатерина Забенько:

И сердце щемит. Не пытаются купить у вас? «Вот у меня такая игрушка висела на елке, когда мне было пять лет».