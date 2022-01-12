Спутники, пионеры, дирижабли, облитые воском. Почему ёлочные игрушки советского периода пользуются особой любовью?
Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В 1980-е годы, я знаю, что закончилось уже ручное производство елочных игрушек и пошло более такое массовое. Как-то потеряли игрушки с тех пор или среди них тоже были такие эксклюзивные, которые сегодня могут стать достойной частью коллекции?
Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:
Можно сказать, что советская промышленность выпускала очень много игрушек. С одной стороны, были вещи, которые выпускались практически на каждом заводе. А были некоторые такие артефакты, за которыми гоняются коллекционеры. Я, просматривая некоторые интернет-аукционы, вижу, что ищут.
Например, я ищу игрушку с ликами вождей. Там, по-моему, Ленин, Сталин должен быть. Такая стеклянная игрушка. Существует то ли миф, то ли это по правде, что сначала было произведено какое-то количество елочных игрушек с ликами вождей. А потом остановили производство, поскольку разбить профиль Сталина в те годы считалось не очень хорошим поводом. Поэтому вот эту игрушку я ищу, пока найти не могу.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вдруг у кого-то есть дома игрушка?
Андрей Бегун:
С удовольствием приобретем.
Екатерина Забенько:
Знаете, когда речь идет о елочных игрушках, мне кажется, самое ценное – это то, что осталось из детства. Я, например, до сих пор помню те игрушки, которые вешала на елочку, когда была совсем маленькая. Там у меня была какая-то зеленая лягушечка. Я прямо до сих пор ее помню. А вот в вашей коллекции что такое, наиболее вызывающее ностальгию, скажем так, у людей советского времени? Я знаю, это были и початки, это были спутники, пионеры, в свое время, дирижабли, облитые воском. На вашей памяти, что из советского времени вызовет наибольшую ностальгию?
Андрей Бегун:
Вы знаете, много игрушек. У нас несколько витрин в музее с советской игрушкой. Иногда я бываю там. И можно со стороны наблюдать, как люди более старшего поколения останавливаются возле этих витрин, долго разглядывают игрушки.
Екатерина Забенько:
И сердце щемит. Не пытаются купить у вас? «Вот у меня такая игрушка висела на елке, когда мне было пять лет».
Андрей Бегун:
Нет, купить не пытаются. А вот как раз таки вспоминают свою молодость. Ведь, наверное, почему так все ценим эти елочные игрушки из детства? Потому что мы тогда еще все были маленькие, родители не старенькие, и вся жизнь была еще впереди. Ощущение праздника, каких-то новогодних подарков, волшебства. Поэтому, наверное, вот туда нас приводят эти детские мечты.
Екатерина Забенько:
Прямая наводка на самом деле – ты видишь елочную игрушку из своего детства, и это, как ничто другое, помогает тебе окунуться в эти эмоции. Наверное, вряд ли какие-то другие предметы способны с этим справиться.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Андрей, а были у вас такие ситуации, когда посетители выставки вдруг подходили, рассказывали и готовы были отдать в дар то, что у них есть дома, и там действительно были какие-то уникальные вещи?
Андрей Бегун:
Очень часто. Вот недавно буквально мне передали маленькую коробочку с очень интересными елочными игрушками. Они очень маленькие – стеклянные советские маленькие игрушки. Это был целый набор. У меня в коллекции был буквально один или два артефакта, а тут целый набор. Я, к сожалению, не помню имени той бабушки, которая передала. Но мы ей перезвонили, поблагодарили. Будем поздравлять с Новым годом. Еще раз, огромное спасибо, что передали нам. Потому что люди понимают: то, что очень часто ценно для них может быть не ценно для их детей, внуков. Поэтому передавая вещи в наш музей, люди просто продлевают им жизнь.
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