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Новости по тегу #Коллекционирование

Процесс собирания – почему дети начинают коллекционировать, рассказал психотерапевт
08 мая 2026 17:49

Процесс собирания – почему дети начинают коллекционировать, рассказал психотерапевт

Первая марка вышла в 1840 году – о филателии поговорили с коллекционером
08 мая 2026 17:45

Первая марка вышла в 1840 году – о филателии поговорили с коллекционером

В коллекции более 1300 экземпляров – минчанин рассказал, как начал собирать утюги
08 мая 2026 17:37

В коллекции более 1300 экземпляров – минчанин рассказал, как начал собирать утюги

Белоруска собрала уникальную коллекцию вещей советского времени – показываем редкие находки
24 февраля 2026 13:17

Белоруска собрала уникальную коллекцию вещей советского времени – показываем редкие находки

Белорус коллекционирует раритет, да непростой! Показываем эксклюзивные находки и знакомим с реставратором
02 февраля 2026 11:24

Белорус коллекционирует раритет, да непростой! Показываем эксклюзивные находки и знакомим с реставратором

«К Ленину больше заходят!» Белорус создал атмосферный музей в деревне, где можно перенестись в XX век
24 ноября 2025 09:41

«К Ленину больше заходят!» Белорус создал атмосферный музей в деревне, где можно перенестись в XX век

Значки, посуда, монеты – показываем, какой антиквариат можно увидеть на Республиканском слёте коллекционеров
22 октября 2025 11:55

Значки, посуда, монеты – показываем, какой антиквариат можно увидеть на Республиканском слёте коллекционеров

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне
29 сентября 2025 08:59

Белоруска собрала старинные вещи и создала ретро-выставку «Натхненне» в родной деревне

140 сортов – семья белорусов на дачном участке в Минской области выращивает кувшинки
15 сентября 2025 14:46

140 сортов – семья белорусов на дачном участке в Минской области выращивает кувшинки

Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером
18 августа 2025 11:20

Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером

Что сегодня коллекционируют белорусы – ответил специалист
10 июня 2025 13:43

Что сегодня коллекционируют белорусы – ответил специалист

Война и вещи – белорус собрал коллекцию амуниции времён ВОВ
10 июня 2025 13:42

Война и вещи – белорус собрал коллекцию амуниции времён ВОВ