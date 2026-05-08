Новости по тегу #Коллекционирование

Дети таким образом познают мир, учатся систематизировать. Нельзя отрицать и социальные вещи. Статус таких детей котируется часто значительно выше.
Коллекционеры начали собирать эти марки. Это развилось в серьезное направление. Сегодня проходят международные филателистические выставки.
В 90-е годы мы с супругой были в Питере и шли по Невскому проспекту. Стояла пожилая женщина, разложила стол. Мы увидели там утюг, у которого сзади была колба.
Хранительница коллекции Светлана Валентиновна станет лучшим проводником в прошлое. Много лет она собирала старину и готова раскрыть карты эпохи.
За 12 лет вандровак Владимир Цвирко собрал ценные раритеты, изучил их биографию и символику. Сейчас согревает душу более 2000 предметов.
Леонид Гапанович 11 лет назад он создал атмосферный музей. Дети СССР найдут здесь свое счастье, а для нового поколения сокровищница превратится в захватывающий квест.
Республиканский слет, посвященный вековому движению белорусских коллекционеров, прошел уже в 13-й раз. Здесь собрались настоящие искатели уникальных раритетов не только из нашей страны, но и из России.
Заходишь – и словно попадаешь в атмосферу легендарных советских фильмов.
Каждая кувшинка индивидуальна и дарит свое настроение. В коллекции Соколовских есть эксклюзивы из Америки, Франции, Таиланда, России – почти со всего мира. Ведь нимфеи – звезды ландшафтного дизайна.
Понадобилось 40 лет, чтобы создать атмосферный музей. Поклонник старины работал землеустроителем, а когда вышел на пенсию, решил представить свое детище в лучшем свете.
Сегодня возрастает интерес к белорусским монетам. Мы видим это по очередям в кассы Национального банка.
С детства я начал собирать монеты, увлекся нумизматикой. Со временем это увлечение переросло во что-то более широкое.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00