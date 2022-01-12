До 35 лет она стеснялась своей инвалидности, а теперь помогает другим зарабатывать. История успешной белоруски

Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. Важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным и нужным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 января в Могилеве люди с ограниченными возможностями обсуждали изменения в Основной закон. Большой интерес к этой теме вызван тем, что в проект Конституции впервые внесена поправка о социальных гарантиях государства по защите и поддержке инвалидов.

Могилевчанка Алеся Цумарева – яркий пример того, что сила духа и стремление работают не хуже дорогостоящий реабилитации. За пять лет бывшая библиотекарь превратилась в успешную бизнесвумен. До 35 лет она стеснялась своей инвалидности и вела закрытый образ жизни. А теперь помогает другим не только поверить в себя, но и заработать. Ее уникальный проект «Территория людей» – это магазин и учебный класс одновременно.