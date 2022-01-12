Больше 200 – это было лет 15 назад. Послушайте, что этот белорус рассказал о своей уникальной коллекции

Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Игорь Сурмачевский, коллекционер, реставратор, дизайнер, художник:

Моя коллекция очень разнообразная. На самом деле я не Плюшкин, скажем так. Для меня есть определенное узкое направление коллекции. То есть это все вещи, которые связаны с историей Беларуси. Это и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая, и БССР – все. Но я себе определил определенный отрезок – например, до 1917 года. После 1917-го года для меня и для всех наступила, в общем-то, другая история. Но для меня интересно именно этот отрезок, который не начинается, скажем так, с мамонтов. Но он начинается где-то в XI веке, когда образовалась Киевская Русь, в которую входили наши многие княжества – Полоцкое, Туровское. Весь набор вещей, которые связаны с этим, артефакты я и собираю. Я стараюсь не пропускать, если позволяют мне мои материальные возможности.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Игорь Вячеславович, а есть ли какое-то сообщество коллекционеров? Общаетесь ли вы между собой, возможно, обмениваетесь? И, вообще, в каком количестве существует этот штучный товар?

Алена Родовская:

Или они не дружат между собой?