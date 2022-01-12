Больше 200 – это было лет 15 назад. Послушайте, что этот белорус рассказал о своей уникальной коллекции
Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте поясним, что вы коллекционируете, увлекаясь японской культурой.
Игорь Сурмачевский, коллекционер, реставратор, дизайнер, художник:
Моя коллекция очень разнообразная. На самом деле я не Плюшкин, скажем так. Для меня есть определенное узкое направление коллекции. То есть это все вещи, которые связаны с историей Беларуси. Это и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая, и БССР – все. Но я себе определил определенный отрезок – например, до 1917 года. После 1917-го года для меня и для всех наступила, в общем-то, другая история. Но для меня интересно именно этот отрезок, который не начинается, скажем так, с мамонтов. Но он начинается где-то в XI веке, когда образовалась Киевская Русь, в которую входили наши многие княжества – Полоцкое, Туровское. Весь набор вещей, которые связаны с этим, артефакты я и собираю. Я стараюсь не пропускать, если позволяют мне мои материальные возможности.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Игорь Вячеславович, а есть ли какое-то сообщество коллекционеров? Общаетесь ли вы между собой, возможно, обмениваетесь? И, вообще, в каком количестве существует этот штучный товар?
Алена Родовская:
Или они не дружат между собой?
Игорь Сурмачевский:
Вы знаете, мы говорим о коллекционерах. Все-таки коллекционеры не только в Беларуси – скажем так, это такое корпоративное, закрытое общество. Не каждый может поделиться теми сокровищами, которые у него есть.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А мне кажется, зачем привлекать к себе внимание? Могут заинтересоваться не те, которым просто интересно.
Игорь Сурмачевский:
В общем-то, да.
Наталья Надольская:
Смотрите, лично ваша коллекция поистине уникальна. У вас предметы времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, коллекция Скарбы шляхецкіх архіваў насчитывает больше 200 экспонатов – настоящих раритетов белорусской аристократии. Где вы их находите?
Игорь Сурмачевский:
Я должен вас перебить, извините. Сейчас уже несколько тысяч. Потому что больше 200 – это было, наверное, лет 15 назад.
Наталья Надольская:
Где вы их находите в таком количестве?
Игорь Сурмачевский:
Это, скажем так, называется провидение божье.
Наталья Надольская:
Они вас находят?
Игорь Сурмачевский:
Они нас находят.
Наталья Надольская:
На ловца и зверь бежит?
Игорь Сурмачевский:
Да, именно так. Иногда думаешь: «Неплохо бы сейчас, чтобы пришла ко мне икона «Обет страждущих». Она очень редкая в иконографии. Тут бах: раз, два, три, четыре – в один месяц приходят. А потом снова нет. Бывает и так.
Наталья Надольская:
Вы просто умеете отправлять запросы во вселенную, правильно формулировать свои желания?
Игорь Сурмачевский:
Помните икону: Иоанн Богослов, а ему ангел шепчет на ухо? Точно также надо уметь подключиться, и не всегда это получается.
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