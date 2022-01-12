«Посвящаю от 8 до 12 часов каждый день». Как изготавливают коллекционные куклы и в чём их уникальность?

Новости Беларуси. Бабушкин самовар, старинные монеты, фарфоровая кукла, которую передают из поколения в поколение. Возможно, у вас в руках настоящее богатство. Что является антиквариатом и как создать собственную коллекцию? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вероника, вы пришли с вашими прекрасными куклами. Это вы давно делаете?

Вероника Сушицкая, художник по куклам, преподаватель студии декоративно-прикладного искусства:

Нет, я делаю их относительно недавно. Но в таком виде, в котором они есть сейчас, года два, наверное. Алена Родовская:

В чем их уникальность? Потому что, в принципе, мы видим много разных кукол, но у вас они крайне интересные, необычные. Вероника Сушицкая:

Уникальность как раз таки – это куклы для коллекционеров. Это не просто кукла, это авторская кукла, то есть со своим видением. В данный момент я совершенствую себя в лепке лица анатомичного, ручек, ножек. То есть моя задача – передать всю анатомию человеческого тела, лица в кукле. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы сказали, что делаете их для коллекционеров. У вас есть постоянные покупатели или вы себя продаете, как говорится, кто купит – и хорошо? Вероника Сушицкая:

На данный момент есть люди, которые уже купили не одну мою куклу. Можно сказать, такие начинающие коллекционеры. В будущем, конечно, хотелось бы, чтобы куклы покупались людьми, которые ценят и считают куклу как предмет искусства.

Алена Родовская:

Вероника, ну они на вас похожи, если смотреть – разрез глаз, брови. Вероника Сушицкая:

Многие так говорят. Наталья Надольская:

Автопортрет. А многие же художники писали автопортреты. Вероника тоже имеет право. Алена Родовская:

Вы себя представили европейкой и мулаткой. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А сколько времени уходит на изготовление одной куклы?

Вероника Сушицкая:

По-разному получается. Я посвящаю от 8 до 12 часов каждый день. Екатерина Забенько:

То есть у вас прямо такой рабочий день даже больше обычного? Вероника Сушицкая:

Да, мне позволяет моя мастерская. Она находится у меня дома на первом этаже. Поэтому мне не сложно спуститься вниз и начинать уже свой рабочий день. Кукла занимает две недели, три, может быть, месяц даже. Наталья Надольская:

Мне всегда было интересно, мастера, которые изготавливают куклы, как формируют цену? Ведь это не только расходные материалы. Как вы изучаете рынок, смотрите среднюю цену на куклы по рынку, чтобы не выбиться? Алена Родовская:

А это дорогое удовольствие для вас прежде всего? Вероника Сушицкая:

Здесь время больше ценно.

Алена Родовская:

А время дорого. Вероника Сушицкая:

Да, потому что сам материал не так дорог. Ткань можно найти, сейчас большой выбор. Здесь больше время ценится, конечно, создание самой куклы. Алена Родовская:

Я знаю, что некоторые мастера выбирают себе покупателей. То есть не каждому они готовы продать свое творение. Наталья Надольская:

Хорошо, это мастера выбирают покупателей. А вас могут выбрать и заказать? Хочу куклу так одетую, чтобы такое было лицо. Приходят такие заказчики? Вероника Сушицкая:

Да, у меня сейчас два заказа есть на портретную куклу. Это не стилизованная куколка будет, а портретная. Алена Родовская:

То есть, допустим, своей дочери, например?