В Могилёве люди с ограниченными возможностями обсуждали изменения в Конституцию. Что они говорят?

Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. Важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным и нужным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 января в Могилеве люди с ограниченными возможностями обсуждали изменения в Основной закон. Большой интерес к этой теме вызван тем, что в проект Конституции впервые внесена поправка о социальных гарантиях государства по защите и поддержке инвалидов.

До начала диалоговой площадки, посвященной новациям в Основной закон, еще полчаса, а к депутату Палаты представителей Ольге Петрашовой уже выстроилась очередь. Свое личное обращение Ольга Ольшевская начинает со слов благодарности. В 2021 году в Могилеве открылся центр, который существенно изменил жизнь людей с нарушением слуха. Круглосуточно в режиме онлайн на видео-связь с инвалидами выходит сурдоперводчик, который, если есть необходимость, помогает связываться с экстренными службами.

Ольга Ольшевская, жительница Могилева:

Бывает такое, что даже поздно ночью тебе становится плохо, тебе нужно вызвать скорую помощь, ты обращаешься в этот центр – там переводчик вызывает скорую помощь. А потом этот же переводчик помогает через видеосвязь, переводит, что говорит врач. То есть получается диалог.

Самые разные вопросы от маленьких проблем до существенных предложений. Эта диалоговая площадка – возможность еще раз услышать тех, кто почти ежедневно нуждается в поддержке и заботе со стороны государства. К обсуждению проекта Конституции люди в зале подходят внимательно. Ведь впервые в Основной закон внесена поправка о гарантиях государства, поддержке и защите такой уязвимой категории населения как инвалиды.

Вероника Демидова, заместитель председателя по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:

Да, действительно первый раз в нашей Конституции появляется норма, которая закрепляет права людей с инвалидностью на равное отношение в обществе. И я думаю, что, в первую очередь, это такой индикатор того, насколько поменялось за все время существования страны наше общество. Это показатель того, что общество готово принимать людей с инвалидностью, готово воспринимать их как равных и готово предоставлять им равные возможности для жизни.

Несмотря на то, что в нынешнем варианте Конституции нет ни слова о людях с инвалидностью, в Беларуси этой категории населения всегда уделялось внимание. Можно сказать, что те, кто столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, никогда не оставались наедине со своей бедой. От рождения и до пенсионного возраста государство оказывает помощь. Сопровождает от реабилитации до обучения и трудоустройства. Только в 2021 году в государственную службу занятости обратилось 2 500 инвалидов, больше половины из них получили рабочие места.

Ольга Петрашова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

В последнем послании к парламенту и белорусскому народу глава государства Александр Григорьевич сделал акцент на то, чтобы мы сделали все возможное, чтобы граждане, которые имеют особенности в развитии, имели возможность трудоустраиваться, имели возможность трудиться. Сегодня, если посмотреть в нашем регионе, успешно функционируют и частные предприятия, предприятия государственной формы собственности, где трудятся наши граждане, которые имеют особенности в развитии. Возьмем предприятие завод картонных изделий. Это очень важно для людей. Сегодня мы видим, что на этих предприятиях трудятся люди, которые имеют 70 % потери зрения, но у них достойная заработная плата, и они сегодня несут достаток в свою семью.