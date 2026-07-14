Ты на Витебской области не зацикливайся – Лукашенко о работе узбекских специалистов в Беларуси
Выработать четкую программу по разведению в Беларуси красной породы коров – такое поручение 14 июля дал Президент во время рабочей поездки в Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси (подробности).
Успехи отдельных предприятий глава государства рассматривает под углом глобальных задач. Президент детально проанализировал не только ход селекционной программы, но и динамику межрегионального сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами. Речь идет в том числе и о белорусско-узбекском сотрудничестве в сфере АПК.
Развитие Витебской области идет в тесной связке с договоренностями, достигнутыми по итогам переговоров лидеров двух государств. Северный регион Беларуси налаживает связи с Андижанской областью. Накануне в республику уже прибыли специалисты из Узбекистана. Они будут жить и трудиться на белорусских предприятиях, чтобы усилить кадровый потенциал отечественного АПК. Александр Лукашенко подчеркнул – кооперация выгодна обеим сторонам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой. Мы ее отменять не будем. Коврижки и прочее, льготы – Юго-Восток Могилевской области, где тоже людей… Но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри. Там просто вот у него, просто Юго-Восток! Там бери всю территорию, производи. Там главные – люди.
Шухратбек Абдурахманов, хоким Андижанской области Узбекистана:
Задача ясна. Я по вашему указанию приехал, уважаемый Президент, вы сказали мне, иди работай с Витебской областью.
Александр Лукашенко:
Это правильно ты сделал. А дальше… Ну что тебе эти 7 или 8 районов? Надо посмотреть и Юго-Восток. В чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и в Витебск, и там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют – пусть учат. Они научат здесь их быстро, за полгода. И в Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание.
Александру Лукашенко доложили в целом о положении дел в сельском хозяйстве страны. В центре внимания – ход уборочной кампании, готовность техники и заготовка кормов. Промежуточные результаты демонстрируют стабильность. Однако глава государства потребовал максимальной мобилизации сил. Стратегическая задача – собрать урожай с минимальными потерями и обеспечить продовольственный запас для животноводства на предстоящую зиму.
Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси.