Ты на Витебской области не зацикливайся – Лукашенко о работе узбекских специалистов в Беларуси

Выработать четкую программу по разведению в Беларуси красной породы коров – такое поручение 14 июля дал Президент во время рабочей поездки в Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси (подробности). Успехи отдельных предприятий глава государства рассматривает под углом глобальных задач. Президент детально проанализировал не только ход селекционной программы, но и динамику межрегионального сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами. Речь идет в том числе и о белорусско-узбекском сотрудничестве в сфере АПК.

Развитие Витебской области идет в тесной связке с договоренностями, достигнутыми по итогам переговоров лидеров двух государств. Северный регион Беларуси налаживает связи с Андижанской областью. Накануне в республику уже прибыли специалисты из Узбекистана. Они будут жить и трудиться на белорусских предприятиях, чтобы усилить кадровый потенциал отечественного АПК. Александр Лукашенко подчеркнул – кооперация выгодна обеим сторонам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой. Мы ее отменять не будем. Коврижки и прочее, льготы – Юго-Восток Могилевской области, где тоже людей… Но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри. Там просто вот у него, просто Юго-Восток! Там бери всю территорию, производи. Там главные – люди.