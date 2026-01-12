В Беларуси отдают дань памяти митрополиту Филарету

Сегодня, 12 января, Беларусь вспоминает удивительного человека, жизненный путь которого начался в Москве еще в довоенном 1935-м, но его сердце принадлежало белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый Патриарший экзарх всея Беларуси – митрополит Филарет. При жизни он был удостоен высшей государственной награды Герой Беларуси. Ровно 5 лет назад в такой же январский день Владыки не стало, но его наследие продолжает жить в каждом возрожденном храме.
35 лет митрополит Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь. Еще при жизни его называли легендой. Именно в этот период количество епархий в стране выросло до десяти, были восстановлены сотни святынь и подписано историческое соглашение о сотрудничестве между государством и церковью. Для миллионов верующих Владыка Филарет стал примером истинного служения Богу, людям и своей стране.
Протоиерей Сергий Мовсесян, первый проректор Института теологии БГУ:
Это был уникальный человек, который задал эталон того, что есть отношение церкви к обществу, церкви и государства. И создание Владыкой Филаретом Института теологии – это было создание как раз таки той модели, где люди могут слышать друг друга. Многие люди, которых митрополит Филарет рукоположил в священники, ориентируются именно на те вещи, которые он транслировал иногда явно через свои слова, а иногда просто через свою манеру, через ту невидимую атмосферу, которую он вокруг себя создавал.
Отдавая дань уважения и светлой памяти митрополиту Филарету, студенты и преподаватели Института теологии БГУ бережно хранят заложенные Владыкой традиции. Одна из самых добрых и радостных – рождественские колядки, которые ежегодно объединяют наставников и учеников.