В Беларуси отдают дань памяти митрополиту Филарету

Сегодня, 12 января, Беларусь вспоминает удивительного человека, жизненный путь которого начался в Москве еще в довоенном 1935-м, но его сердце принадлежало белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый Патриарший экзарх всея Беларуси – митрополит Филарет. При жизни он был удостоен высшей государственной награды Герой Беларуси. Ровно 5 лет назад в такой же январский день Владыки не стало, но его наследие продолжает жить в каждом возрожденном храме.

35 лет митрополит Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь. Еще при жизни его называли легендой. Именно в этот период количество епархий в стране выросло до десяти, были восстановлены сотни святынь и подписано историческое соглашение о сотрудничестве между государством и церковью. Для миллионов верующих Владыка Филарет стал примером истинного служения Богу, людям и своей стране.