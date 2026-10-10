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Новости по тегу #Погода

Во Франции +15, а в Мадриде +22 и малооблачно – погода в Европе на неделю
10 октября 2026 17:05

Во Франции +15, а в Мадриде +22 и малооблачно – погода в Европе на неделю

В Париже до +23, а в Москве +13 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю
03 октября 2026 17:45

В Париже до +23, а в Москве +13 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

В первые октябрьские выходные в Беларуси продолжится бабье лето
02 октября 2026 11:30

В первые октябрьские выходные в Беларуси продолжится бабье лето

В Мадриде до +32, а в Софии +19 и без осадков – погода в Европе на неделю
26 сентября 2026 17:37

В Мадриде до +32, а в Софии +19 и без осадков – погода в Европе на неделю

От +2 до +22 и без дождей – прогноз погоды в Беларуси на неделю
26 сентября 2026 17:23

От +2 до +22 и без дождей – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за масштабных наводнений
26 сентября 2026 10:36

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за масштабных наводнений

В Вене +23, а в Мадриде до +31 – погода в Европе на неделю
19 сентября 2026 18:25

В Вене +23, а в Мадриде до +31 – погода в Европе на неделю

В Париже до +26, а в Мадриде +33 и малооблачно – погода в Европе на неделю
12 сентября 2026 18:30

В Париже до +26, а в Мадриде +33 и малооблачно – погода в Европе на неделю

Ущерб сельскому хозяйству в ЕС из-за жары превысил 30 млрд евро
08 сентября 2026 20:02

Ущерб сельскому хозяйству в ЕС из-за жары превысил 30 млрд евро

Аномальная засуха во Франции грозит изменить вкус и цвет популярных сыров
07 сентября 2026 19:57

Аномальная засуха во Франции грозит изменить вкус и цвет популярных сыров

В Вене до +25, а в Мадриде до +36 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю
05 сентября 2026 18:23

В Вене до +25, а в Мадриде до +36 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

Мировые цены на продукты в августе достигли максимума с конца 2022 года
04 сентября 2026 19:53

Мировые цены на продукты в августе достигли максимума с конца 2022 года