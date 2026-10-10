Новости по тегу #Погода

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.
В Вене установится малооблачная погода, термометр покажет +23. В Риме до +27.
Столбики термометров в дневные часы местами поднимутся до 21-23 градусов тепла.
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.
Существенных осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться туман.
Там за несколько дней выпало до 300 миллиметров осадков.
К чему далее готовиться западным соседям? Вот свежий климатический расклад по Европе!
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Под угрозой оказалась продовольственная безопасность ЕС, а механизмы государственной поддержки аграриев продемонстрировали полную неэффективность.
6 августа столбик термометра в стране поднялся до 40 градусов, что стало национальным рекордом для осеннего дня.
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Как сообщила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, глобальный продовольственный рынок буквально трещит по швам.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00