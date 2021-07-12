«Спекуляция чистой воды». Зачем Литве строить стену на границе с Беларусью?

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне так жалко простых литовских граждан. Эти деньги, на которые пытаются стены строить и так далее, лучше бы выплатили им достойную заработную плату, ведь иногда некоторые беженцы в Германии получают пособие больше, чем гражданин Литвы. После этого заниматься такими вещами…

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Я вас поддержу, потому что тут же спекуляция чистой воды. Год назад была бы эта ситуация, шли бы тысячи, десятки тысяч – никто бы не заметил, все было бы хорошо. Здесь можно сорвать очень много денег. Это очень большие деньги, пускай они пока еще в облаке висят – а вдруг дадут не 10, а 100. Получается, что проблема миграции для Литвы намного серьезнее в экономических последствиях, когда из Литвы уезжают в Германию, в Великобританию.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ведь они же замещают этих людей. Уехали, например, три сантехника – приехали три сантехника. Или уехали три сантехника и приехали три бандита?