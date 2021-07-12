«Спекуляция чистой воды». Зачем Литве строить стену на границе с Беларусью?

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мне так жалко простых литовских граждан. Эти деньги, на которые пытаются стены строить и так далее, лучше бы выплатили им достойную заработную плату, ведь иногда некоторые беженцы в Германии получают пособие больше, чем гражданин Литвы. После этого заниматься такими вещами…
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Я вас поддержу, потому что тут же спекуляция чистой воды. Год назад была бы эта ситуация, шли бы тысячи, десятки тысяч – никто бы не заметил, все было бы хорошо. Здесь можно сорвать очень много денег. Это очень большие деньги, пускай они пока еще в облаке висят – а вдруг дадут не 10, а 100. Получается, что проблема миграции для Литвы намного серьезнее в экономических последствиях, когда из Литвы уезжают в Германию, в Великобританию.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ведь они же замещают этих людей. Уехали, например, три сантехника – приехали три сантехника. Или уехали три сантехника и приехали три бандита?
Илья Бегун, аналитик:
У них иногда даже возникает проблема, что привычка получать команды сверху доводит до одиозной ситуации, когда даже гражданина Литвы не пускают в Литву. Своими глазами это видел. Мать с двумя детьми съездила к родителям в Беларусь, стоят на границе, их не хотят пропускать – мы ограничили не необходимые поездки. «Я гражданка Литвы, – говорит она, – живу в Вильнюсе, муж меня ждет, два ребенка». Пока не пришел начальник смены, такое ощущение, что он подзатыльника хотел дать сотруднику своему. Мол, ты думаешь вообще головой (сотруднику своему), что ты делаешь? Пропускай, конечно.
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