Почему мигранты идут в Европу через Литву, а не через Польшу? Объясняет эксперт

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почему Литва стала вдруг жертвой нелегального потока мигрантов? Почему не Польша, почему не Латвия?