«Иммунитет у меня зверский». Носят ли маски пассажиры общественного транспорта?
Новости Беларуси. Санэпидслужба Беларуси проверяет, как соблюдаются антиковидные нормы в торговых объектах и общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Принципиально некоторые приходят без маски». Вот как санслужба проверяет торговлю и общепит в Гродно
Именно в таких многолюдных местах, говорят специалисты, наиболее часто коронавирус передается от человека к человеку. Впрочем, если все противоэпидемиологические предписания соблюдены, то риск заразиться минимален. Но проверки показывают, что граждане совсем расслабились и элементарно не надевают маски.
Репортаж Галины Буро.
После каждого рейса троллейбусы проходят обработку спецсредством. Водители могут ездить без маски, но когда продают билеты, повязку обязаны надеть. Кстати, с этим нет проблем, ведь в Гродненском троллейбусном управлении свой пошивочный цех.
Виктор Шарейко, директор Гродненского троллейбусного управления:
У нас каждое утро все водители, и не только водители, все работники нашего предприятия проходят медицинский осмотр. И если выясняется, что у кого-то повышенная температура, какие-то недомогания, люди отстраняются от работы.
Но меры предосторожности работают, когда они обоюдные.
Галина Буро, корреспондент:
Осторожно, двери закрываются. А для инфекции открывается благодатная среда. Замкнутое пространство, кашляющий сосед, общие поручни – не самые лучшие попутчики. Но все ли надевают маски в общественном транспорте? Сейчас проверим.
По нашим наблюдениям, процентов 70-80 пассажиров ездят без маски. Только при виде телекамеры спешно надевают. Впрочем, мнения разделились.
– Я уже переболела.
– Но она же защищает окружающих людей.
– А я же переболела, девушка.
– Но это же не значит, что вы не можете снова заболеть.
Я занимаюсь спортом, иммунитет у меня зверский!
Я считаю, что надевать маску – это не то что долг, но обязанность каждого человека, если человек беспокоится не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.
Геннадий Павлович, заведующий отделением гигиены труда Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
За отсутствие масок у пассажиров, если не потребовал тот же водитель маршрутного такси, например, у своего клиента-пассажира, мы можем привлекать к административной ответственности. Такие случаи у нас были. Повторяюсь, что в этом месяце эта работа будет проводиться более активно.
Не доводить до крайностей призывает санэпидслужба. И не думать, что вирус в жару ослаб. Достаточно посмотреть, какие рекорды по заболеваемости прямо сейчас бьют Россия, в частности Москва, Индия, Арабские Эмираты. Мировое медицинское сообщество прогнозирует скорое начало четвертой волны коронавируса в Европе. А значит, маски и антисептики по-прежнему актуальны, да и прививки не стоит откладывать.