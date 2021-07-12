«Иммунитет у меня зверский». Носят ли маски пассажиры общественного транспорта?

Новости Беларуси. Санэпидслужба Беларуси проверяет, как соблюдаются антиковидные нормы в торговых объектах и общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Принципиально некоторые приходят без маски». Вот как санслужба проверяет торговлю и общепит в Гродно

Именно в таких многолюдных местах, говорят специалисты, наиболее часто коронавирус передается от человека к человеку. Впрочем, если все противоэпидемиологические предписания соблюдены, то риск заразиться минимален. Но проверки показывают, что граждане совсем расслабились и элементарно не надевают маски. Репортаж Галины Буро.

После каждого рейса троллейбусы проходят обработку спецсредством. Водители могут ездить без маски, но когда продают билеты, повязку обязаны надеть. Кстати, с этим нет проблем, ведь в Гродненском троллейбусном управлении свой пошивочный цех.

Виктор Шарейко, директор Гродненского троллейбусного управления:

У нас каждое утро все водители, и не только водители, все работники нашего предприятия проходят медицинский осмотр. И если выясняется, что у кого-то повышенная температура, какие-то недомогания, люди отстраняются от работы. Но меры предосторожности работают, когда они обоюдные.

Галина Буро, корреспондент:

Осторожно, двери закрываются. А для инфекции открывается благодатная среда. Замкнутое пространство, кашляющий сосед, общие поручни – не самые лучшие попутчики. Но все ли надевают маски в общественном транспорте? Сейчас проверим.

По нашим наблюдениям, процентов 70-80 пассажиров ездят без маски. Только при виде телекамеры спешно надевают. Впрочем, мнения разделились.

– Я уже переболела.

– Но она же защищает окружающих людей.

– А я же переболела, девушка.

– Но это же не значит, что вы не можете снова заболеть.

Я занимаюсь спортом, иммунитет у меня зверский!

Я считаю, что надевать маску – это не то что долг, но обязанность каждого человека, если человек беспокоится не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

Геннадий Павлович, заведующий отделением гигиены труда Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

За отсутствие масок у пассажиров, если не потребовал тот же водитель маршрутного такси, например, у своего клиента-пассажира, мы можем привлекать к административной ответственности. Такие случаи у нас были. Повторяюсь, что в этом месяце эта работа будет проводиться более активно.