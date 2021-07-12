Марина Ленчевская: хорошо быть хорошим соседом, если рядом с тобой такие же хорошие соседи

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мне кажется, у Беларуси очень честное понятие и очень честная реакция на то, что происходит, потому что министр иностранных дел Владимир Владимирович Макей говорит о том, что это деньги. Мы просто-напросто не содержим их.

МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нем?

Но какова реакция, например, Литвы? Мы видим определенный тренд. Была стена Трампа, была стена Яценюка, сейчас стена Шиманите, и все заявляют какие-то баснословные цены. Вот, пожалуйста, стена Яценюка, которую строили от России. В итоге сколько построили, какие деньги ушли?

Алена Сырова, СТВ:

Яценюк вообще сколотил на этом целое состояние, стена так и не появилась. Но инициативу в нашем случае фактически зарубили на корню, да?