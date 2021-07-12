Марина Ленчевская: хорошо быть хорошим соседом, если рядом с тобой такие же хорошие соседи

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мне кажется, у Беларуси очень честное понятие и очень честная реакция на то, что происходит, потому что министр иностранных дел Владимир Владимирович Макей говорит о том, что это деньги. Мы просто-напросто не содержим их.
МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нем?
Но какова реакция, например, Литвы? Мы видим определенный тренд. Была стена Трампа, была стена Яценюка, сейчас стена Шиманите, и все заявляют какие-то баснословные цены. Вот, пожалуйста, стена Яценюка, которую строили от России. В итоге сколько построили, какие деньги ушли?
Алена Сырова, СТВ:
Яценюк вообще сколотил на этом целое состояние, стена так и не появилась. Но инициативу в нашем случае фактически зарубили на корню, да?
Вадим Боровик, политолог:
Во-первых, стена. Это они сейчас написали «96 миллионов». Им сказала Европа: «Друзья, какая стена? Пожалуйста, на содержание 10 миллионов вам дадим». Надо понимать, что все эти строительства стен... Давайте подумаем об одном. Что хотела Беларусь, когда нас упрекали в многовекторности и прочем? Беларусь хотела одного – нормально работать со всеми партнерами. И здравый смысл сегодня – поднять трубку, может, даже не надо нам ваши извинения, просто в нормальном контексте провести беседу, как вы нам можете оказать нам содействие. «Окажите нам услугу, на текущий момент мы не справляемся». А мы в свою очередь скажем: «А вы нам такую услугу окажите».
Кирилл Казаков:
Это договоренность, правда?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да. Так поступают нормальные цивилизованные люди. Хорошо быть хорошим соседом, если рядом с тобой такие же хорошие соседи. Но у нас немножко получается по-другому. Кстати, этот скандальный момент, когда была принята Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюция по Беларуси, парламентарий, дипломат пытается что-то высказать по этому поводу – ему просто не дают слово, Андрею Владимировичу Савиных. И спасибо нашим российским коллегам, они встали и покинули заседание Парламентской ассамблеи. Мы тоже ушли. Вот вам, пожалуйста, а хотелось бы диалога.
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