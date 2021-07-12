«Миграция – это очень дорого». Эксперт высказалась о ситуации на границе с Литвой
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Украинский политолог Владимир Карасев в интервью украинскому телеканалу рассказал, что он предполагает, что к 2035 году Украина станет более темной по населению, потемнеет. Приблизительно то же самое он говорил о Литве и Латвии. Фактически то же самое и происходит. Ведь Европа (например, Франция, Германия) решает свою демографическую проблему за счет того, что туда приезжают мигранты и устраиваются в так называемые сервисные услуги. Они просто обслуживают, условно, титульное население. Это действительно так? Может быть, не надо литовцам волноваться по этому поводу?
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Мне кажется, это риторический вопрос, он всегда будет таким и оставаться. Естественная миграция – это фактор демографический как прироста, так и убыли населения, тут как повернется ситуация. Мы всегда должны были помнить (и мы помнили, о чем не помнили наши соседи), что миграция – это очень дорого. Когда мы говорим «поехали»... Они всегда были, ситуация не поменялась абсолютно ни вчера, ни неделю, ни месяц назад. Ситуация на границе изменилась.
Кирилл Казаков:
Если 20-30 тысяч человек могли остаться в Беларуси, может быть, это капитализация?
Анастасия Боброва:
Вопрос еще – нелегальная, незаконная, недокументированная миграция. Здесь тоже две большие разницы. Часть мигрантов, которые в том числе сейчас переходят границу, они не являлись нелегальными, когда приходили в Беларусь. Они были легальны, приходили, показывали свои документы. Мы их ставили на учет, следили за ними.
Кирилл Казаков:
У них стратегия была иная: здесь закрепиться и уехать. Правильно?
Анастасия Боброва:
Да. Уехать в Европу учиться легально. Если такова жизнь, граница осталась без присмотра, они используют в том числе и этот путь. Они возлагают надежды, как и ряд наших граждан. Я не понимаю, почему Беларусь, если так можно выразиться, осталась козой отпущения, потому что тут вопрос к тем странам, откуда эти мигранты берутся. Почему за это не отвечают Ирак, Ливия, Сирия и прочие, выходцы откуда сейчас сидят в Литве? Белорусов-то там нет.
Илья Бегун, аналитик:
Могу сказать, почему это Литву так сильно беспокоит. В Евросоюзе есть понятие Дублинское соглашение – это первая точка входа в Евросоюз. Если люди проникают, пусть даже нелегально, в Евросоюз через Литву, то юридически они потом закрепляются именно за Литвой, даже если люди уезжают в другую страну.
Читайте также:
Вадим Боровик: мы не дали сломать, не позволили унизить наших силовиков в августе
МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нем?
«Придется самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью