«Миграция – это очень дорого». Эксперт высказалась о ситуации на границе с Литвой

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Украинский политолог Владимир Карасев в интервью украинскому телеканалу рассказал, что он предполагает, что к 2035 году Украина станет более темной по населению, потемнеет. Приблизительно то же самое он говорил о Литве и Латвии. Фактически то же самое и происходит. Ведь Европа (например, Франция, Германия) решает свою демографическую проблему за счет того, что туда приезжают мигранты и устраиваются в так называемые сервисные услуги. Они просто обслуживают, условно, титульное население. Это действительно так? Может быть, не надо литовцам волноваться по этому поводу?

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Мне кажется, это риторический вопрос, он всегда будет таким и оставаться. Естественная миграция – это фактор демографический как прироста, так и убыли населения, тут как повернется ситуация. Мы всегда должны были помнить (и мы помнили, о чем не помнили наши соседи), что миграция – это очень дорого. Когда мы говорим «поехали»... Они всегда были, ситуация не поменялась абсолютно ни вчера, ни неделю, ни месяц назад. Ситуация на границе изменилась. Кирилл Казаков:

Если 20-30 тысяч человек могли остаться в Беларуси, может быть, это капитализация? Анастасия Боброва:

Вопрос еще – нелегальная, незаконная, недокументированная миграция. Здесь тоже две большие разницы. Часть мигрантов, которые в том числе сейчас переходят границу, они не являлись нелегальными, когда приходили в Беларусь. Они были легальны, приходили, показывали свои документы. Мы их ставили на учет, следили за ними.