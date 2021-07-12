Вадим Боровик: мы не дали сломать, не позволили унизить наших силовиков в августе

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я так понимаю, что в Европе существует определенное квотирование размещения мигрантов, и Прибалтика каким-то образом осталась вне этого квотирования. Венгрия вообще устроила скандал, чем она получила некоторые санкции со стороны Брюсселя. И получается, что Прибалтика, которая не видела вот этих людей, которые либо оседали в Беларуси, либо отправлялись обратно, вдруг резко получила то, чего не ожидала. Я могу понимать литовцев, которые говорят, что белорусы специально это сделали, потому что в 2017 году после неудавшегося госпереворота в Турции, по сути, Турция сделала то же самое для европейцев. Они сказали: «А зачем мы будем фильтром между Сирией и Евросоюзом? Идите, вы не к нам идете». Мы же то же самое сделали? Президент так и говорит: они идут не к нам, зачем мы будем тратить деньги?

Вадим Боровик, политолог:

Мы часто путаем заболевание и последствия заболевания. Болезнь в мире – это управляемая агрессия в разных регионах мира, когда в Афганистане 20 лет США находились. Триллион долларов потратили. Страна, которая может себе позволить. Сейчас ушли, талибы возвращаются, сейчас проблемы будут в Таджикистане. Россия должна будет там начеку быть. К кому надо это относить? Даже не к тем странам, которые разорились, – Сирия, Ливия. Это были очень богатые страны. У них был стандарт жизни на Ближнем Востоке один из лучших. Вопрос даже не к этим правительствам, потому что там правительств, по сути, нет, они были назначены. Это колония. И сегодня вопрос к кому? К этим протекторатам, которые это все организовали, и кто был бенефициаром, ведь они шли туда за ресурсами, за возможностью управлять миграционными потоками. Почему когда американцы вошли в Афганистан, в 10 раз увеличилось количество производства наркотиков опийсодержащих? Пускай они ответят на этот вопрос.