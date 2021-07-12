Вадим Боровик: мы не дали сломать, не позволили унизить наших силовиков в августе
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я так понимаю, что в Европе существует определенное квотирование размещения мигрантов, и Прибалтика каким-то образом осталась вне этого квотирования. Венгрия вообще устроила скандал, чем она получила некоторые санкции со стороны Брюсселя. И получается, что Прибалтика, которая не видела вот этих людей, которые либо оседали в Беларуси, либо отправлялись обратно, вдруг резко получила то, чего не ожидала.
Я могу понимать литовцев, которые говорят, что белорусы специально это сделали, потому что в 2017 году после неудавшегося госпереворота в Турции, по сути, Турция сделала то же самое для европейцев. Они сказали: «А зачем мы будем фильтром между Сирией и Евросоюзом? Идите, вы не к нам идете». Мы же то же самое сделали? Президент так и говорит: они идут не к нам, зачем мы будем тратить деньги?
Вадим Боровик, политолог:
Мы часто путаем заболевание и последствия заболевания. Болезнь в мире – это управляемая агрессия в разных регионах мира, когда в Афганистане 20 лет США находились. Триллион долларов потратили. Страна, которая может себе позволить. Сейчас ушли, талибы возвращаются, сейчас проблемы будут в Таджикистане. Россия должна будет там начеку быть. К кому надо это относить? Даже не к тем странам, которые разорились, – Сирия, Ливия. Это были очень богатые страны. У них был стандарт жизни на Ближнем Востоке один из лучших. Вопрос даже не к этим правительствам, потому что там правительств, по сути, нет, они были назначены. Это колония. И сегодня вопрос к кому? К этим протекторатам, которые это все организовали, и кто был бенефициаром, ведь они шли туда за ресурсами, за возможностью управлять миграционными потоками. Почему когда американцы вошли в Афганистан, в 10 раз увеличилось количество производства наркотиков опийсодержащих? Пускай они ответят на этот вопрос.
Кирилл Казаков:
Нас сейчас обвиняют не только в нелегальной миграции, но и в нелегальной контрабанде.
Вадим Боровик:
А теперь мы говорим о нас. Нас с вами с августа обвиняли: надо разогнать все силовые структуры, все – «не нужна нам на улицах милиция». Когда милиция на улицах не работает, никто не отвечает за безопасность вашей дочери, которая возвращается из университета вечером домой. И вы думали, что у нас все так тихо, спокойно и хорошо само по себе, потому что белорусы мирные, потому что мигрантов здесь нет, потому что нет ни у кого конфликта интересов. На самом деле было все так спокойно, потому что мы десятилетиями формировали и усиливали силовой блок.
Нельзя специалистов на границу подготовить за неделю. Очаговые действия – на границе проблемы. И тут за неделю собрали штаб, выстроили палатки, все, решили. Нет, десятилетиями готовятся специалисты. Воспитывается в обществе уважение к этим специалистам. Потому что мы не дали сломать, мы не позволили унизить наших силовиков в августе, сегодня граждане солидарность высказывают с ними. А силовики – это и КГБ, и МВД, и погранкомитет, и прочие службы, которые тихо, спокойно работают. Наши друзья в Прибалтике должны пенять на себя. Скажу честно (не хочу обижать Литву особенно): они занимаются последние десятилетия самоистязанием.
Кирилл Казаков:
Мы говорим не о литовском народе, а о литовском правительстве.
Вадим Боровик:
Так народ-то – заложник. Поругались с Россией. Можно же было разводиться мирно, красиво. Выселили своих пенсионеров в вагончики, потому что не могли люди оплачивать коммунальные услуги, газ вырос по цене. Закрыли свою атомную станцию. Беларусь им предлагала закрыть? Нет. Они ее закрыли. Мы им продавали электроэнергию. «Не будем у вас покупать, через Латвию в два раза дороже будем покупать». Сегодня они могли спокойно нам позвонить, поднять трубку, сказать: «Помогите». А они ругаются.
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