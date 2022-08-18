«Спасибо вам огромное». Президент пообщался с коллективом кооператива имени Виталия Кремко

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После совещания с чиновниками к главе государства подошли местные жители. Даже без просьб. Средняя зарплата приближается к 2 000, а инфраструктура – на уровне, поэтому ничего у Президента не просили. Наоборот, глава государства сказал спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем все делать, чтобы было так везде. – Мы вас помним, вы приезжали.

– Да, я приезжал.

– Тогда нас много было, два ряда вас встречало.

– Давно уже это было. Но вы хорошо работаете, чего к вам ехать.

– А вы и не стареете.

– Спасибо вам огромное, вы действительно молодцы. Спасибо и тем, кто в поле, и тем, кто возделывает сады.

– Это благодаря нашему председателю.

– Да, я сказал, что природа на нем не отдохнула. Как говорят, отец хороший, крепкий, а сыновья – природа отдыхает. А вот.