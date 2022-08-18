«Спасибо вам огромное». Президент пообщался с коллективом кооператива имени Виталия Кремко
Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После совещания с чиновниками к главе государства подошли местные жители. Даже без просьб. Средняя зарплата приближается к 2 000, а инфраструктура – на уровне, поэтому ничего у Президента не просили. Наоборот, глава государства сказал спасибо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем все делать, чтобы было так везде.
– Мы вас помним, вы приезжали.
– Да, я приезжал.
– Тогда нас много было, два ряда вас встречало.
– Давно уже это было. Но вы хорошо работаете, чего к вам ехать.
– А вы и не стареете.
– Спасибо вам огромное, вы действительно молодцы. Спасибо и тем, кто в поле, и тем, кто возделывает сады.
– Это благодаря нашему председателю.
– Да, я сказал, что природа на нем не отдохнула. Как говорят, отец хороший, крепкий, а сыновья – природа отдыхает. А вот.
Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В. И. Кремко:
Вот мама моя, Валентина Ивановна.
– Спасибо, Валентина.
– Спасибо вам, что вы приехали.
Президент возложил цветы к бюсту Виталия Кремко. Человек-легенда, образно говоря, оставил после себя ниву, которая до сих пор дает лучшие урожаи. В советское время немало белорусских колхозов были миллионниками, но не все остались образцовыми. Это не только об АПК – это в целом о роли личности хозяина на земле.
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