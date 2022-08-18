«Сейчас жильё – дороговизна жуткая». Как Президент Беларуси предлагает решать этот вопрос?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас жилье – дороговизна жуткая. На что больше всего спрос высокий и что подорожало? Лес. Но у нас есть дерево. Почему его для вот таких предприятий?… Где-то построили перерабатывающее предприятие, промышленное предприятие. И там нужны люди, рабочие руки. Почему им ближе к нулевой стоимости не продать этот лес? Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес? И этот дом будет в 10 раз дешевле. Ну что там – фундамент и все остальное дерево. Но эти дома, если мы льготируем таким образом, должны быть арендными, у него в собственности должны быть. Потому что человек построит за бесплатно, можно сказать, и ушел.

Ну а, может быть, льготировать людей, которые не работают в сельском хозяйстве, но здесь живут, но уже не так, как крестьян. То есть вот нам надо посмотреть, как удешевить лес для строительства жилых домов. Начинать надо с деревни, и все должно быть прозрачно. Чохом нельзя ничего делать. И как только человек получил это льготу и построил дом, пообещал ему, что он будет там работать. Вот 20 лет ты работаешь, а потом можешь выкупить это дом. То есть надо удешевить это жилье. Это безобразие, что мы имеем лес, а люди или платят бешеные деньги, а коль высокая цена. Все хотят, а построить не могут. Поэтому за зиму нам надо продумать этот вопрос.