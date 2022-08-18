«Горячую линию» КГК 18 августа посвятили жертвам небанковских кредитных компаний

Новости Беларуси. Госконтроль продолжает изучать работу лизинговых и микрофинансовых организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последние три месяца число жертв таких небанковских кредитных компаний увеличилось в два раза. Именно этой теме была посвящена «горячая линия» КГК 18 августа.

Жители разных регионов и столицы рассказали о ситуациях, в которых им приходилось сталкиваться с деятельностью финансовых консультантов и кредитных брокеров. Хитрые уловки и личный формализм – по-прежнему одни из самых актуальных проблем. Подписанный не глядя документ быстро становится оружием в руках лизинговых компаний. Всего за полгода безобидные 100 рублей из-за просрочки и неустоек могут превратиться в тысячу.

Андрей Федоров, начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Беларуси:

Комитет государственного контроля совместно с регулятором, Национальным банком, вносит инициативу в законодательство, ограничивающую недобросовестные практики и аппетиты отдельных финансовых организаций и защиту прав потребителей финансовых услуг. Этот процесс идет постоянно, ограничиваются размеры штрафных санкций, их количество, потому что в отдельных случаях за несвоевременный возврат займа применяется три вида штрафных санкций: повышенные проценты, пеня за неуплаченную сумму и за пользование чужими денежными средствами.

Полученную информацию специалисты детально изучат, а после используют при проведении контрольно-аналитических мероприятий.