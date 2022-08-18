Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет

Новости Беларуси. Столичная милиция отмечает 18 августа свой день рождения. Главному управлению внутренних дел Минска – 78 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители не раз доказали на деле готовность обеспечить охрану общественного порядка в городе. За безупречную службу – заслуженные награды. Ряд сотрудников сегодня получили очередные и первые специальные звания. А двум столичным милиционерам звания вручены досрочно в порядке поощрения за безупречное исполнение служебных обязанностей.

Ольга Соловьева, начальник отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД Минска: Особенно приятно и почетно для меня в День образования ГУВД Мингорисполкома получить госнаграду (медаль «За безупречную службу») из рук руководителя столичной милиции. Очень приятно, что моя служебная деятельность, все мои старания и старания моего коллектива во благо нашей страны были оценены по достоинству.

Михаил Гриб, начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Я выражаю благодарность всему личному составу за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Берегите себя, уважаемые коллеги.

Сейчас в аппарате Главного управления внутренних дел насчитывается порядка 20 подразделений. В их числе – управление уголовного розыска, УБЭП, ОМОН и другие.