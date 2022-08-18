Прямой эфир

Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет

18 августа 2022 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичная милиция отмечает 18 августа свой день рождения. Главному управлению внутренних дел Минска – 78 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет-1

Правоохранители не раз доказали на деле готовность обеспечить охрану общественного порядка в городе. За безупречную службу – заслуженные награды. Ряд сотрудников сегодня получили очередные и первые специальные звания. А двум столичным милиционерам звания вручены досрочно в порядке поощрения за безупречное исполнение служебных обязанностей.

Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет-4

Ольга Соловьева, начальник отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД Минска:
Особенно приятно и почетно для меня в День образования ГУВД Мингорисполкома получить госнаграду (медаль «За безупречную службу») из рук руководителя столичной милиции. Очень приятно, что моя служебная деятельность, все мои старания и старания моего коллектива во благо нашей страны были оценены по достоинству.

Минская милиция празднует день рождения 18 августа – ГУВД исполнилось 78 лет-7

Михаил Гриб, начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома:
Я выражаю благодарность всему личному составу за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Берегите себя, уважаемые коллеги.

Сейчас в аппарате Главного управления внутренних дел насчитывается порядка 20 подразделений. В их числе – управление уголовного розыска, УБЭП, ОМОН и другие.

# Милиция Беларуси # общество # Ольга Соловьева # Михаил Гриб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Караник после встречи с Президентом: «Там, где диктатура технологий есть, есть результат»
18 августа 2022 19:44

Караник после встречи с Президентом: «Там, где диктатура технологий есть, есть результат»

«Горячую линию» КГК 18 августа посвятили жертвам небанковских кредитных компаний
18 августа 2022 19:38

«Горячую линию» КГК 18 августа посвятили жертвам небанковских кредитных компаний

Лукашенко: ни одна картофелина не останется лежать сверх нормы! Торговлю возьмите за жабры железно!
18 августа 2022 19:28

Лукашенко: ни одна картофелина не останется лежать сверх нормы! Торговлю возьмите за жабры железно!