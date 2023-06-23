«Сожаление какое-то придёт». Стоит ли прощать уехавших из России артистов? Мнение Сослана Фидарова

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Так вы мощно сказали, что воздух очистился, что эта гадость вся уехала: панины, галкины, алкины, вся эта дрянь и мерзость съехала. А вот сейчас пошли заявления, что, может, им и вернуться, может они и хорошие люди, актеры. И даже этот персонаж, которого мы до этого показывали, который сейчас изображает из себя бабу или трансгендера, говорит: может, я зря так резко о России высказывался. Что, деньга заканчивается, деньгу зашибить надо? Как думаете?
Сослан Фидаров, актер театра и кино, продюсер:
Я, честно говоря, знал, что так и будет. Но это еще не конец. Мне кажется, что еще мы что-то услышим такое, что будет прямо не по себе для них всех. Потому что не знаю, что с деньгами, может, они заканчиваются, может, их и не было никогда. Но все-таки я знал, что сожаление какое-то придет, если оно пришло у этих людей. У всех в целом, кто плохо отзывался о нашей стране и грязные вещи говорит.
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Григорий Азаренок:
Как быть в этой ситуации? Вы как человек, ставший за Родину с оружием в руках. Есть такая песня «А свои сидят молча за длинным столом». Страна – это общий длинный стол. Вы готовы принять этих людей, которые плюнули, обгадили, положили, вытерли ноги, уехали, сейчас пытаются вернуться, а вы готовы свою жизнь отдать?
Сослан Фидаров:
Вы задаете вопрос, на который у вас, скорее всего, уже есть ответ. Нет, конечно, как я могу сесть за один стол с человеком, который предатель. Что бы он ни говорил, в душе я понимаю, что этот человек предатель. Он сделал уже это поступок. В этом случае не играет пословица: один раз – не… Здесь уже залет.
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