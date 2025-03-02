Союзные стройотрядовские проекты! Ребята из России примут участие в работах в Брестской крепости

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Если мы говорим, к примеру, о Брестской крепости, там Центр патриотического воспитания. Это серьезнейший ответ нашему недоброжелательному, в том числе серьезный сигнал для общества о том, что мы всегда будем заботиться о сохранении исторической памяти в нынешних казармах Брестской крепости. Будут новые поколения патриотов, молодых людей. Причем мы знаем, что планируются и союзные смены, в том числе с Российской Федерацией. Уверен, что при желании это будут интересные проекты, которые включат в себя международную молодежную общественность. Но прежде всего мы говорим о нашем молодом поколении.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

То есть к нам приедут и ребята из России?

Александр Лукьянов:

Конечно, в том числе. Есть и вторая, и третья очередь этого объекта – он очень многофункциональный. Так называемая подкова, которая в периметре Кобринского укрепления находится, – это серьезнейшие площади. И ребята продолжают сейчас там работу, несмотря на то, что первая очередь сдана.

Когда-то 125-й артполк там располагался. Представляете, что такое для молодого человека потом обучаться в том месте, где когда-то были герои первых схваток с фашистами, которые отстояли и показали всему миру, что такое советский человек, что такое белорус, что такое наша святая белорусская земля.

Сейчас уже проведены работы и по линии Мингорисполкома, Министерства культуры. Проводятся соответствующие мероприятия. Свайное поле уже отрабатывается. Это предполагается на пересечении улицы Орловского и проспекта Победителей.