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Какие планы по стройотрядам в Национальном историческом музее и парке Народного единства? Лукьянов ответил

02 марта 2025 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Недавно Президент подписал Указ и присвоил статус Всебелорусской молодежной стройки Национальному историческому музею и парку Народного единства. Уже продумали, сколько это будет стройотрядов, как это будет?

Какие планы по стройотрядам в Национальном историческом музее и парке Народного единства? Лукьянов ответил-2

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Если говорить о продуманности, конечно, важно начинать с проектно-сметной документации. Насколько мы знаем, рабочие проекты в указе также отфиксировано Министерство культуры, Мингорисполком, Белорусский республиканский союз молодежи. И по опыту тех строек, которые уже были, как известно, это бренд, который сохранила наша страна. Сохранил, безусловно, наш Президент в свое время, не дав его на разные НКО. Вы слышали историю про USAID, вот эти НКО, которые появлялись при поддержке через ЦРУ, другие организации, пытались не только в Беларуси, а во многих других странах работать, и с молодежью в том числе.

У нас, конечно, брендовое направление в БРСМ – это стройотрядовское движение – позволяет ребятам сегодня использовать себя как надежных помощников старшим товарищам, попробовать себя в деле. По опыту строек, а у нас в 2004 году была первая Всебелорусская молодежная стройка – это Августовский канал, дальше у нас были стройки на территории Островецкой атомной электростанции, конечно же, стройка хатынского музея и инфраструктуры вдоль государственного мемориального комплекса «Хатынь». На каждом из этих этапов у нас всегда находились ребята, которые для себя считают важным не просто потрудиться, а еще и принять участие в проектных решениях определенных. Так было и в музее, так и сейчас у нас в Брестской крепости.

Какие планы по стройотрядам в Национальном историческом музее и парке Народного единства? Лукьянов ответил-4

– Это Кобринский укрепрайон? 
– Кобринское укрепление Брестской крепости, его называют патриотической Меккой. Место, которое объединило в буквальном смысле около 3 000 молодых людей, когда для них предоставляется возможность не просто потрудиться, а потрудиться на таком важном объекте, для них это историческое событие. Для них это история их семьи. Ведь они потом вернутся с детьми. Они приедут со своими друзьями, знакомыми, близкими и будут гордиться тем, что когда-то принимали участие во Всебелорусской молодежной стройке, которая в то или иное время была объявлена указом нашего Президента.

# БРСМ # Стройотряды в Беларуси # Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Александр Лукьянов # Александр Осенко

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