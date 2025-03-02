Какие планы по стройотрядам в Национальном историческом музее и парке Народного единства? Лукьянов ответил

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Если говорить о продуманности, конечно, важно начинать с проектно-сметной документации. Насколько мы знаем, рабочие проекты в указе также отфиксировано Министерство культуры, Мингорисполком, Белорусский республиканский союз молодежи. И по опыту тех строек, которые уже были, как известно, это бренд, который сохранила наша страна. Сохранил, безусловно, наш Президент в свое время, не дав его на разные НКО. Вы слышали историю про USAID, вот эти НКО, которые появлялись при поддержке через ЦРУ, другие организации, пытались не только в Беларуси, а во многих других странах работать, и с молодежью в том числе.

У нас, конечно, брендовое направление в БРСМ – это стройотрядовское движение – позволяет ребятам сегодня использовать себя как надежных помощников старшим товарищам, попробовать себя в деле. По опыту строек, а у нас в 2004 году была первая Всебелорусская молодежная стройка – это Августовский канал, дальше у нас были стройки на территории Островецкой атомной электростанции, конечно же, стройка хатынского музея и инфраструктуры вдоль государственного мемориального комплекса «Хатынь». На каждом из этих этапов у нас всегда находились ребята, которые для себя считают важным не просто потрудиться, а еще и принять участие в проектных решениях определенных. Так было и в музее, так и сейчас у нас в Брестской крепости.