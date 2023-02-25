Пять часов ехали из Литвы на нашу Масленицу! Как проводили зиму в Музее архитектуры и быта под Минском?

Новости Беларуси. В Беларуси отметили шестой день Масленичной недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля во всех районах столицы возрождали древние обряды, зазывая весну. Телеканал СТВ стал информационным партнером праздника в Музее народной архитектуры и быта, что под Минском. Сжигание чучела, веселые песни и танцы: самые яркие моменты гуляний в материале Карины Верховцевой.

А ў нас сёння Масленка, Масленка! Ой, лялю, рана Масленка, Масленка!

Семья Липневичей заранее построила маршрут на выходные, дабы закружиться в хороводе белорусских традиций. Прямиком из Литвы в пункт назначения – Музей народной архитектуры и быта.

Поздний выезд посреди ночи, пять часов в дороге. Все для того, чтобы отметить Масленицу по всем канонам древнеславянских обычаев.

Данута Липневич:

Мы из Литвы приехали. Нам очень приятно у вас участвовать. Мы не первый год. Мы очень рады к вам приехать. Мы с целой большой компанией, целая большая группа. Очень радуемся. Масленицы у нас такой нету, как у вас. Это нас очень вдохновляет. Это красиво очень. Мы очень рады.

Эмилия Липневич:

Очень все нравится. Я обожаю ваши традиции. Это все так вдохновляет. Прямо радуюсь.

Проводы зимы испокон веков были массовыми, шумными и задорными. Открыло программу масштабное шествие. Причем к забавам отнеслись с полной серьезностью. Наши предки были уверены в том, что у тех, кто не будет участвовать в праздничных гуляниях на Масленицу, не будут плодиться и вестись домашние животные. Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам.

– Я буду ісці першым з гусём (падрабязнасці).

– А вы первый раз в таком шествии принимаете участие?

– Не, я тут працую.

– А ваш гусь?

– У першы.

– Можно его погладить?

– Можна.

В разных регионах страны праздновать начинали по-разному: кто-то угощался блинами с понедельника, а кто-то терпел до четверга. Каждый день праздничной недели был особенным. Например, понедельник (его еще называли «Встреча») считался символическим началом Масленицы.

А вот сегодня, например, суббота имеет свое собственное название – Золовкины посиделки. В этот день молодые невестки приглашали в гости родных мужа, в первую очередь, как следует из названия, сестер. Гостей угощали, как водится, блинами и дарили им подарки.

Эдуард Богданович, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Адраджаць, захоўваць і перадаваць падрастаючаму пакаленню нашы традыцыі, нашы абрады – гэта місія нашага музея.

Наша богатая на традиции Беларусь привлекает все больше гостей из-за рубежа. Музей под открытым небом интересен и жителям Поднебесной.

Чжао Цинцю, заместитель председателя Ассоциации китайских компаний в Беларуси:

Китай с февраля уже снял ограничения, уже граница открыта. Но я думаю, что с марта, наверное, будет выездной туризм из Китая. Я думаю, что китайцам будет интересно посещать такой музей. Тоже танцевали, участвовали во всех программах, шоу. Конечно, нам очень нравится.

Карина Верховцева, корреспондент:

И конечно, вкуса празднику придает его главный атрибут. Издавна считали, что чем больше блинов будет съедено на Масленицу, тем быстрее наступит весна и, конечно же, взойдет урожай. Поэтому для славян блинов уж точно много не бывает.

Масленица призывает всех проснуться после зимней спячки и подсказывает солнцу: пора нести тепло и свет для нашей земли. Ведь это яркая надежда на благодатный и щедрый год.