Сотрудник КГК: как пресекают случаи выплаты зарплаты в конвертах и чем могут обернуться такие «серые» схемы?

Новости Беларуси. По инициативе Комитета госконтроля в июне 2021 года ответственность за уклонение от уплаты налогов была усилена, а в Уголовном кодексе появились две новые статьи, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Теперь наниматели по всей строгости ответят не только за уклонение от уплаты налогов, но и за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в копилку соцфонда. Наказание серьезное – от 7 до 12 лет лишения свободы. О нечистых на руку нанимателях, обманутых работниках и о том, что их объединяет, поговорим с заместителем начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Юрием Кардымоном. Сергей Шуманский:

Понятно, что словосочетание «зарплата в конвертах» ДФР очень знакомо. Какие сегодня видим цифры именно по такому экономическому преступлению в стране? «За пять месяцев этого года уже таких преступлений 41»

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Действительно, борьба с зарплатами в конвертах у нас находится на особом контроле. Пристально мы начали этим заниматься с 2021 года. И результат не заставил себя ждать. Если говорить о цифрах, не скажу, что есть большой результат, но вопрос не в этом. За этими цифрами стоит система, которая направлена на то, чтобы донести до каждого человека, что это зло, необходимо выплачивать зарплату легально и выплачивать обязательные начисления в Фонд социальной защиты и подоходный налог. А так, если вернемся к цифрам, то за 2021 год нами было выявлено 35 преступлений, связанных с выплатой зарплаты в конвертах. За пять месяцев этого года уже таких преступлений 41. Сергей Шуманский:

По цифрам понятно. Если исходить из темы нашего сюжета, здесь речь идет не только о том, что зарплата в конвертах. Здесь речь еще идет о том, что зарплату людям перестали выплачивать от слова совсем. В чем проблема? Нужно ли было до этого тянуть? Может, сами работники оказались немного виноваты в такой ситуации? Как нужно было поступать? Юрий Кардымон:

Если говорить в целом о проблематике невыплаты заработной платы, то здесь, наверное, вины работника нет. То есть наниматель обязан платить заработную плату за тот труд, который человек сделал. Если же мы говорим о зарплате в конвертах, как правило, в этой проблематике заинтересованы две стороны, потому что это нарушение достаточно латентно. Оно редко вскрывается, поскольку заинтересованы как и работники, так и наниматель, не уплачивая отчисления в Фонд соцзащиты населения и подоходный налог. Надо их разделять по причинам. Вместе с тем понятно, что чем раньше эти факты мы узнаем, тем раньше можем реагировать и предотвратить наиболее тяжкие последствия. Если бы, например, на какой-то стадии мы об этих фактах узнали пораньше, до этой ситуации она не была бы доведена до края. Нами уже наработан определенный алгоритм по проведению профилактических мероприятий, и мы с большой долей вероятности по определенным показателям знаем, где, возможно, платят зарплату в конвертах. Поскольку это, как правило, сопутствует различным нарушениям. Источники выплаты зарплаты в конвертах весьма разнообразны. Чтобы платить людям наличные денежные средства, надо их откуда-то взять. Это либо неучтенная выручка, либо средства незаконных финансовых операций, либо это деньги, полученные за счет так называемых мертвых душ. То есть люди, которые трудоустроены, не работают, но зарплату за них получают другие. Мы очень пристальное внимание этим вопросам уделяем. Например, выявляем факты уклонения от уплаты налогов, где сокрыта выручка. Где-то хищения, различные коррупционные нарушения. Мы проверяем вопросы выплаты зарплаты в конвертах. С большой долей вероятности там, где есть уклонение от уплаты налогов, есть и выплата зарплаты в конвертах. Где есть сокрытая выручка, там и выплачивают так зарплату. Сергей Шуманский:

Может, есть еще какие-то определяющие критерии? Сферы деятельности, где выявляются такие нарушения. «Наиболее подвержены риску розничная торговля, сфера оказания услуг»

Юрий Кардымон:

Касательно сфер деятельности, то чтобы платить зарплату в конвертах, надо, чтобы были источники. Если пройтись по тем преступлениям, которые мы выявили в прошлом и в этом году, то наиболее подвержены риску розничная торговля, сфера оказания услуг физическим лицам за наличный расчет и сфера выполнения работ. То есть там, где есть наличные денежные средства, физические лица. Сергей Шуманский:

Существует такое общепринятое мнение, что от уплаты зарплаты в конвертах страдает в большей степени государство. Так ли это? Или люди, которым эта зарплата выплачивается, страдают не меньше? Юрий Кардымон:

Безусловно, когда выплачивают зарплату в конвертах, ущерб государству причиняется. То есть это неуплата обязательных отчислений в Фонд социальной защиты населения, это и неуплата подоходного налога. Но здесь более опасны последствия для самих работников, поскольку порой они, получая зарплату в конвертах, сиюминутную выгоду, не задумываются о будущем и о тех негативных последствиях. Это, во-первых, и более низкий размер пенсии в будущем, низкая платежеспособность при обращении в банк, определенные социальные гарантии. Например, когда человек захотел получить кредит в банке, приходит за справкой о заработной плате, в которой фигурирует в месяц сумма 300 рублей. Соответственно, и на кредит он может рассчитывать минимально. Опять же, пенсии, которые выплачиваются из наших отчислений. Когда люди приходят за пенсией, она будет исчисляться из того размера, которого официально была заработная плата.

Сергей Шуманский:

В прошлом году изменилось законодательство в плане ответственности за подобные преступления. «Ужесточена ответственность за выплату зарплаты в конвертах. В Уголовный кодекс были введены две статьи» Юрий Кардымон:

Действительно, когда мы пристальное внимание уделяли зарплате в конвертах, понимали, что одними методами выявления и пресечения мы не сможем побороть это негативное явление. Необходимо как-то снизить спрос на эти услуги, а именно побороться с причинами и условиями их совершения. Поэтому нами постоянно законодательство анализируется и вносятся предложения по его совершенствованию. К примеру, по инициативе КГК в июне прошлого года была ужесточена ответственность за выплату зарплаты в конвертах. В Уголовный кодекс были введены две статьи: статья 243 со значком 1 и 243 со значком 3, предусматривающие уголовную ответственность за умышленные действия по уклонению от уплаты подоходного налога и за уклонение от перечислений в бюджет обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Хотел отметить, что ответственность наступает только за умышленные действия. Например, те предприятия, которые не выплачивают заработную плату или подоходный налог и обязательные взносы из-за того, что нет денег на расчетных счетах, они не будут нести эту ответственность. Плюс необходим размер ущерба для решения вопроса по привлечению к уголовной ответственности. Если для подоходного налога это 1 000 базовых величин (32 000 белорусских рублей), то для обязательных страховых взносов это 2 500 базовых величин (80 000 белорусских рублей). Сергей Шуманский:

Уже есть факты привлечения к уголовной ответственности? Юрий Кардымон:

Имеются такие дела возбужденные. Процесс выявления, сбора доказательств и в последующем обвинительный приговор суда – недостаточно времени прошло, чтобы говорить о каких-то приговорах. Но мы видим, что это показало свою эффективность. О цифрах сложно говорить, но отчисления в ФСЗН увеличились. Сергей Шуманский:

Это же итог совместной работы Комитета госконтроля и других госорганов? «Была создана межведомственная рабочая группа»

Юрий Кардымон:

Да, конечно. Положительные результаты в борьбе с этим негативным явлением – это заслуга не только КГК. Это совместная и кропотливая работа многих госорганов. Например, в мае прошлого года нами была создана межведомственная рабочая группа. В которую вошли различные правоохранительные органы, под эгидой которой было разработано соответствующее соглашение. Оно было подписано в марте текущего года. Это соглашение о взаимодействии органов Комитета госконтроля, налоговых органов, органов ФСЗН и органов внутренних дел. Основная цель этого соглашения – разграничить компетенции, максимально исключить дублирование функций, чтобы борьба с зарплатами в конвертах была более эффективной. В то же время рабочая группа, которая была создана еще в прошлом году, продолжает свою работу. Основная ее роль будет решение точечных проблемных вопросов, связанных с взаимодействием меду различными госорганами. Сергей Шуманский:

Если снова вернуться к героям нашего сюжета, хотелось бы понять, что же им делать. На телевидение они обратились. Что делать дальше? Вы что посоветуете? Как поступить пострадавшим работникам, которым не платят зарплату месяцами?