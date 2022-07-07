Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим запеканку из курицы с овощами.

Приступим к нарезке овощей. Нарезаем баклажан средним кубиком и складываем в небольшую емкость. Половину сладкого перца режем таким же кубиком, как и баклажан. Томат – на четыре части. Перекладываем.

Теперь приступаем к куриному филе. Главное – нарезаем все одинаковым кубиком. Часть ингредиентов у нас готова. Мы все аккуратно перемешиваем и перекладываем в форму для запекания. Смазывать маслом ничего не нужно.

Наши ингредиенты в форме. Теперь мы берем не очень жирную сметану, здесь около 15 %, яйцо, сухой тимьян и немного соли. Все это взбиваем. Заливаем форму сметаной с яйцом. А теперь добавим брынзу. В духовку на 15 минут на 180 градусов.

Прошло 15 минут, и мы достаем наше блюдо из духовки. Осталось присыпать свежей зеленью и можно подавать к столу.