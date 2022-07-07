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Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак

07 июля 2022 09:24
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим запеканку из курицы с овощами.

Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак-1

Приступим к нарезке овощей. Нарезаем баклажан средним кубиком и складываем в небольшую емкость. Половину сладкого перца режем таким же кубиком, как и баклажан. Томат – на четыре части. Перекладываем.

Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак-3

Теперь приступаем к куриному филе. Главное – нарезаем все одинаковым кубиком. Часть ингредиентов у нас готова. Мы все аккуратно перемешиваем и перекладываем в форму для запекания. Смазывать маслом ничего не нужно.

Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак-5

Наши ингредиенты в форме. Теперь мы берем не очень жирную сметану, здесь около 15 %, яйцо, сухой тимьян и немного соли. Все это взбиваем. Заливаем форму сметаной с яйцом. А теперь добавим брынзу. В духовку на 15 минут на 180 градусов.

Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак-7

Прошло 15 минут, и мы достаем наше блюдо из духовки. Осталось присыпать свежей зеленью и можно подавать к столу.

Готовить всего 15 минут. Рецепт вкусной запеканки с курицей на завтрак-9

Наш завтрак готов. Приглашайте любимых к столу.

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