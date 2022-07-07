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«Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату

07 июля 2022 07:03
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Новости Беларуси. Жилой комплекс «Смарт» в столице класса комфорт с закрытым двором и подземным паркингом. Умный дом с Face ID и видеонаблюдением 360 градусов 24/7. Глаз радуется, когда видишь проект, однако красиво и цивилизованно все выглядит только со стороны и на картинке. Для строителей это всего лишь объект, на котором не платят зарплату, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ.

В отличие от офисного здания на самой стройке нашими корреспондентами все-таки было замечено движение. Сторож любезно поведал нам все тайны мадридского двора.

«Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату-1

Скажите, пожалуйста, а стройка не идет никакая?
– Суды идут.
– А, со стройкой заморозилось? А компания, застройщик?
– Мы же сторожа, маленькие люди.
– Может, что-то слышали?
– Слухи. Знаю, что между заказчиком и застройщиком суды. Сказали, что заказчик не рассчитывает застройщика.
– Походу, со строителями тоже.
– Если заказчик не рассчитывает, откуда у строителей деньги?
– Понятно.

Судебные заседания у «СтройПамГрупп» идут с «НикаПроект» – это заказчик жилого комплекса «Смарт». По слухам, руководители обеих компаний – бывшие супруги, и все эти разборки не больше чем семейные дрязги. Так это или нет, утверждать не возьмемся, но об этом говорят и многочисленные отзывы в интернете.

«Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату-4

Организация работы очень плохая. Несвоевременная поставка материала для работы, постоянные перебои с электричеством, очень сильно занижены расценки на 2021-2022 год. Ниже, чем были в 2014 году в строительной отрасли. За некоторые работы даже вообще не хотят платить. Составлением проектов занимается ООО «НикаПроект», чтение которых – это вообще головоломка в постоянном подсчете ненужных цифр. Трудовой договор составлен не в пользу рабочего, с нарушениями. Уже надоели их манипуляции с зарплатой и ведение двойной бухгалтерии.

«Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату-7

Не заплатили зарплату за февраль, март, апрель. Плюс отпускные за отпуск. В среднем получается около двух тысяч долларов. А теперь эту сумму умножьте на 50 человек. Неплохой такой получается заработок для фирмы за чужие надорванные спины. Обходите стороной эту организацию.

Текучка кадров, несвоевременная выплата зарплаты, отдают частями. 25-го – на карточку, а остальное в конверте.

«Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату-10

Февраль, март, апрель. Держат за тупых скотов, зарплата, как оказалось, черная. Говорят «НикаПроект» виновата. А какая людям разница? У вас там цифры другие. Вы можете хоть годами судиться, вам есть что в холодильник положить. Работа сделана – отдай долг. Были хорошие бригады рабочих – все потеряли.

Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией – читайте здесь.

# Строительство # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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