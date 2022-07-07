В Беларуси 7 июля пройдут кратковременные дожди, местами грозы

Новости Беларуси. На большей части территории Беларуси 7 июля пройдут кратковременные дожди, по востоку местами ожидаются грозы. Будет достаточно комфортная температура воздуха – +25, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара в предыдущие дни помогла аграриям поддерживать хорошие темпы заготовки кормов и сена. Осадки теперь тоже только на пользу. До этого отмечался недостаток влаги, что негативно сказывалось на развитии зерновых и колосовых культур, озимого рапса. В отдельных южных районах почвенная засуха достигла опасного уровня.