Прямой эфир

В Беларуси 7 июля пройдут кратковременные дожди, местами грозы

07 июля 2022 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На большей части территории Беларуси 7 июля пройдут кратковременные дожди, по востоку местами ожидаются грозы. Будет достаточно комфортная температура воздуха – +25, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 7 июля пройдут кратковременные дожди, местами грозы-1

Жара в предыдущие дни помогла аграриям поддерживать хорошие темпы заготовки кормов и сена. Осадки теперь тоже только на пользу. До этого отмечался недостаток влаги, что негативно сказывалось на развитии зерновых и колосовых культур, озимого рапса. В отдельных южных районах почвенная засуха достигла опасного уровня.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал
07 июля 2022 08:28

135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал

Лукашенко: своими произведениями Янка Купала открывал нам красоту родного языка и славную историю страны
07 июля 2022 08:07

Лукашенко: своими произведениями Янка Купала открывал нам красоту родного языка и славную историю страны

Первый в истории съезд адвокатов Беларуси пройдёт 7 июля в Минске
07 июля 2022 08:00

Первый в истории съезд адвокатов Беларуси пройдёт 7 июля в Минске