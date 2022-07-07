Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией

Заработная плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить каждому работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Невыплата зарплаты в установленные сроки является нарушением законодательства и влечет административную ответственность для нанимателя. При этом задержка выплат на месяц и более влечет за собой индексацию. Не секрет, что некоторые недобросовестные работодатели, особенно частники, платят заработную плату из двух частей. Большая ее часть – неофициальная – выплачивается «в конверте», а меньшая существует для отчетности. Именно с нее уплачиваются взносы в Фонд соцзащиты. Но мало кто задумывается, чем могут обернуться такие серые схемы.

Сергей Шуманский:

Человек, который соглашается на работу без заключения трудового договора и, соответственно, на получение зарплаты без отражения ее в бухучете работодателя, должен понимать, что рискует в какой-то момент не получить эту самую зарплату. А еще компенсацию за неиспользованный отпуск, больничные, плюс в будущем такая работа не будет зачислена в стаж при назначении пенсии. Да и работодатель в любое время может отказаться от такого работника без каких-либо последствий со стороны госорганов. Но как быть, если наниматель при устройстве скрыл от работников свои «серые» финансовые намерения и конверты с зарплатой стали появляться уже после трудоустройства, а потом деньги и вовсе перестали выплачивать?

Жилой комплекс «Смарт» в столице класса комфорт с закрытым двором и подземным паркингом. Умный дом с Face ID и видеонаблюдением 360 градусов 24/7. Глаз радуется, когда видишь проект, однако красиво и цивилизованно все выглядит только со стороны и на картинке. Для строителей это всего лишь объект, на котором не платят зарплату. «Уже надоели их манипуляции». Вот что пишут в интернете о «СтройПамГрупп», где задерживают зарплату – подробности.

Сейчас там ничего не происходит, все люльки стоят, все стоит. Никто ничего не знает, у кого спросить, не знают. Это просто порядком уже поднадоело. Сергей и Артем фасадчики. Таких, как они, на стройке было еще человек 15: маляры, штукатуры, каменщики. Старались, хотели подзаработать, да и начальство подгоняло, мол, сроки горят. Сперва им платили, потом платили в конверте, потом в ход пошли обещания заплатить. Мужчины и не предполагали, что у такого крупного застройщика не хватит денег, чтобы рассчитаться.

Артем Позняк, строитель:

Генподрядчик в лице ООО «СтройПамГрупп». Ну, строились, работали на фасаде. Все бы ничего до нового года. После нового года нас отправили за свой счет. Незапланированный отпуск длился почти два месяца. С конца февраля 2022 года стройку возобновили. Артем Позняк и его коллега Сергей Корнев про ЖК «Смарт» узнали из рекламного объявления. Директор Павел Мартопляс кинул клич, что ищет специалистов для возведения дома на пересечении Прилукской и Глаголева. Артем работал по трудовой. Сергей – по договору подряда. У каждого своя история вынужденного безденежья.

Сергей Корнев, строитель:

Трудовой договор подписал сразу, но мне сказали, что нужна подпись директора, мы подпишем, и копию вам отдадим. Но ничего не отдали. Отработал апрель, и в конце месяца все узнали, что вот такое, никто не платит. Лично Сергею работодатель должен почти две тысячи белорусских рублей. Артему – четыре. Долги растут как снежный ком, но наниматель со строителями никаких переговоров не ведет. Похоже, дело решили пустить на самотек. Артем Позняк:

По слухам, вроде как директор собирается рассчитаться, но уже второй месяц кормят завтраками. Каждую пятницу должны быть какие-то начисления, но их не происходит.

Устав слышать от руководства пустые обещания, мужчины попытались сами решить свои финансовые проблемы. Артем Позняк:

Я написал у прораба за свой счет. У них какие-то заминки, пока, ребята, напишите за свой счет. Мы написали, ушли, но никаких звонков, ничего. Естественно, без денег тоже, у меня трое детей. Сидеть особо не посидишь, как говорится. И стали искать работу, нашли работу и уже в периоде стали общаться с теми людьми, которые еще там какое-то время находились. И приезжал директор или замдиректора. Кто из них кто, я не знаю точно, и просто просил не увольняться, что сейчас будут какие-то разбирательства и после этих разбирательств они надеются, что будет все хорошо. Надеяться можно, а что толку, когда есть и семьи, и дети?

Сейчас «СтройПамГрупп» существует, по сути, только на бумаге, еще в интернете. Там и сейчас на главной странице приглашают на работу специалистов всех строительных специальностей и сулят своевременный заработок, официальное трудоустройство и даже жилье. По юридическому адресу на Кабушкина, 66 днем с огнем никого не сыщешь. Впрочем, как говорят местные владельцы офисов, о такой фирме они ни разу не слышали. Где хранятся трудовые книжки и договоры с сотрудниками – загадка. Сергей Корнев:

Я даже не знаю, у меня никаких документов нет, и я не знаю, к кому обратиться. Они могут сказать: мы первый раз видим этого человека, мы его не знаем. В нюансах трудоустройства на столичной стройке жилого комплекса «Смарт» теперь, вероятно, будут разбираться инспекторы Департамента по труду. Уже бывшие строители «умного» дома на Прилукской, которые в шутку называют строение «безумным», готовят коллективное обращение. Чем закончится эта история, узнаем уже скоро. Мы будем следить за развитием.