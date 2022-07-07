До 7 лет лишения свободы. Вот что грозит нечестным нанимателям, которые ведут ложную бухгалтерию

Новости Беларуси. Жилой комплекс «Смарт» в столице класса комфорт с закрытым двором и подземным паркингом. Умный дом с Face ID и видеонаблюдением 360 градусов 24/7. Глаз радуется, когда видишь проект, однако красиво и цивилизованно все выглядит только со стороны и на картинке. Для строителей это всего лишь объект, на котором не платят зарплату, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Без бумажки ты букашка. Однако юристы в таком случае с этой фразой не согласны: опускать руки не стоит. В суде есть и другие способы доказать свою правоту. Им не платят зарплату месяцами! История минских строителей, которые устроились к нанимателю с «серой» бухгалтерией – читайте здесь.

Максим Терешков, адвокат:

Как не бывает преступления без следа, так и не бывает деятельности, которая, пусть даже и ненадлежащим образом, оформлена, но нельзя доказать. Если наниматель путем нарушения прав работника не выдал ему копию договора, то в таком случае работник имеет право доказывать свою работу разными способами. Путем свидетельских показаний, которые могут подтвердить, что такой-то работник находился на таком-то месте и выполнял работу. Перепиской в мессенджерах, какими-то фотокопиями места, где он выполнял работу, результаты своей работы. Все эти доказательства используются в суде, если работник и лицо, которое его наняло, не найдут компромисс в досудебном порядке.

Юристы заверяют: разбирательства между заказчиком и застройщиком – это личные проблемы заказчика и застройщика, которые никоим образом не должны влиять на выплаты денег работникам. Максим Терешков:

В таком случае наниматель обязан изыскать денежные средства, которые он должен выплатить работникам, поскольку это не является уважительной причиной, чтобы люди страдали и не получили деньги за выполненную работу. Где найти деньги, не мне подсказывать. Есть понятия и кредита, и займы и так далее и тому подобное. Споры между заказчиком и застройщиком могут проходить годами, а сроки исковой давности, которые работник вправе предъявить своему нанимателю, небольшие. И в этой связи я не рекомендую работникам ждать годы и месяцы, когда разрулится эта ситуация.