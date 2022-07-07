«Чтобы дети знали обычаи». Вот как маленьким белорусам рассказывают про древний обряд Купалье

Новости Беларуси. Завершилась самая мистическая ночь в году. С 6 на 7 июля в Беларуси отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обрядовый праздник – как наследие нации, сегодня скорее дань традиции. Но в то же время многие не прочь погадать на будущее и поискать волшебную папараць-кветку. Особенно дети.

Галина Буро, корреспондент:

Найти папараць-кветку, принять участие в магических обрядах и спускать венки на воду. Купалье – как дань традициям наших предков и сохранение белорусской самобытности. Ежегодно во всех уголках страны устраивают народное празднование в день на Ивана Купала. Его любят и ждут как взрослые, так и дети, ведь это один из самых красивых и таинственных обрядов славянской культуры.

И даже несмотря на дождливую погоду, в гродненском детском саду № 72 празднование Купалья решили не отменять, ведь праздник здесь уже стал традиционным. Каждый год юных белорусов знакомят с национальным наследием. Правда, площадкой для торжества стала не уличная лужайка, а актовый зал. Но воспитатели постарались добавить антураж, чтобы у детей было ощущение полного погружения в атмосферу загадочности. К детям пришли сказочные герои Водяной и Лето. Искали малыши и папараць-кветку, которая, по преданию, открывает его владельцу сокровища и тайны мира.

Мирослава Матиевская, музыкальный руководитель Яслей-сада № 72 Гродно:

Хотелось бы, чтобы дети знали обычаи свои, традиции, вспоминали их потом, в последующей жизни. Мы хотим приобщать детей к хорошему отношению друг к другу, к родным, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны.

Рассказали детям и о том, что в обрядах белорусского Купалья тесно переплелись древние языческие и более поздние, христианские традиции, что с праздником связано много удивительных легенд и гаданий. По древнему обычаю, дошколята водили хороводы и играли в веселые игры, чтобы год был хорошим, урожай богатым, а все детские желания обязательно исполнялись.

Глеб Ралевич, воспитанник Яслей-сада № 72 Гродно:

Символом праздника Ивана Купала стал венок. Венок – это плетеное украшение из живых трав и цветов. Особенностью купальской ночи было пускание венка в воду.