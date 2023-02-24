«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автомобильные дороги. Однако на деле проблем в этом секторе хватает. Почти треть всех белорусских автомагистралей сегодня нуждаются в ремонте. Исключением не стала даже столица, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

В последнее время уж очень много жалоб и нареканий именно на состояние дорожной сети Минска. В буквальном смысле яма на яме. Даже Президент обращал внимание на состояние столичных дорог, мол, хотелось бы и лучше. Ведь есть и техника, и технологии, и специалисты. Только в Минске на ремонт дорог выделено более 80 единиц техники и 120 человек, которые работают практически круглосуточно. Каждый год в столице заменяют от 600 до 900 тысяч квадратных метров асфальта. Но особых эмоций у водителей этот факт не вызывает. Дороги страны – это визитная карточка. И чтобы оставлять хорошие впечатления, они должны соответствовать целому ряду требований: протяженности, качеству покрытия, пропускной способности.

Сергей Шуманский:

К слову, протяженность всех автодорог в Беларуси почти 87 тысяч километров. И большая часть из них – это дороги с твердым покрытием. По плотности на тысячу квадратных километров площади в стране приходится 364 километра автодорог. Этот показатель самый высокий из всех стран бывшего Советского Союза и сопоставим с европейским. Вот только качество отечественных дорог ежегодно снижается, а объемы ямочного ремонта увеличиваются. Как говорят специалисты, причина не в технологиях, а в межремонтных сроках. А еще виноваты сложные погодные условия, перепады температур… В общем, виноватых вроде как и нет. Зато находятся крайние, и чаще всего ими оказываются водители. ​Метр квадратный – от 98 рублей. Как дорого Беларуси обходится ямочный ремонт? – подробности здесь. Когда дорога как сито или стиральная доска. Участок от МКАД до Гатово. Резкие перепады температур привели к вот такой картине. Да и постоянно курсирующие грузовики не добавили прочности асфальта. В такой ситуации автовладельцам приходится маневрировать между ямами и выбоинами, что крайне небезопасно.

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло – подробности здесь. На сегодня проблема этой дороги уже разрешена. Решением стал ямочный ремонт. А это уже трасса М1. Ее латают ежегодно. Зима заставляет дорожников возвращаться сюда снова и снова. Хоть знаки позволяют автовладельцам разогнаться до больших скоростей, но не все идут на такой риск.

Состояние, честно говоря, оставляет желать лучшего, потому что М1. Когда едешь 120 км/ч и попадаешь в какую-то яму, не совсем приятно ощущать себя выкинутым где-то на обочину. Поэтому нужно делать. «Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы – подробности здесь.

Ямы, трещины и выбоины на дорогах. Эту проблему белорусы наблюдают ежегодно. И такой «тренд» задан по всей стране. Непростая ситуация складывается в северных регионах, лучше на западе: в Гродненской и Брестской областях.

Ямы, разбитые дороги, вот недавно люди диск ровняли просто посреди дороги на логойской трассе молотком после ямы.

Стараются исправить ситуацию, не отлично, но вполне приемлемо на сегодняшний день по погодным условиям.