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«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?

24 февраля 2023 14:03
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Беларусь всегда хвалили за хорошие автомобильные дороги. Однако на деле проблем в этом секторе хватает. Почти треть всех белорусских автомагистралей сегодня нуждаются в ремонте. Исключением не стала даже столица, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
В последнее время уж очень много жалоб и нареканий именно на состояние дорожной сети Минска. В буквальном смысле яма на яме. Даже Президент обращал внимание на состояние столичных дорог, мол, хотелось бы и лучше. Ведь есть и техника, и технологии, и специалисты. Только в Минске на ремонт дорог выделено более 80 единиц техники и 120 человек, которые работают практически круглосуточно. Каждый год в столице заменяют от 600 до 900 тысяч квадратных метров асфальта. Но особых эмоций у водителей этот факт не вызывает.

Дороги страны – это визитная карточка. И чтобы оставлять хорошие впечатления, они должны соответствовать целому ряду требований: протяженности, качеству покрытия, пропускной способности.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-4

Сергей Шуманский:
К слову, протяженность всех автодорог в Беларуси почти 87 тысяч километров. И большая часть из них – это дороги с твердым покрытием. По плотности на тысячу квадратных километров площади в стране приходится 364 километра автодорог. Этот показатель самый высокий из всех стран бывшего Советского Союза и сопоставим с европейским. Вот только качество отечественных дорог ежегодно снижается, а объемы ямочного ремонта увеличиваются. Как говорят специалисты, причина не в технологиях, а в межремонтных сроках. А еще виноваты сложные погодные условия, перепады температур… В общем, виноватых вроде как и нет. Зато находятся крайние, и чаще всего ими оказываются водители.

​Метр квадратный – от 98 рублей. Как дорого Беларуси обходится ямочный ремонт? – подробности здесь.

Когда дорога как сито или стиральная доска. Участок от МКАД до Гатово. Резкие перепады температур привели к вот такой картине. Да и постоянно курсирующие грузовики не добавили прочности асфальта. В такой ситуации автовладельцам приходится маневрировать между ямами и выбоинами, что крайне небезопасно.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-7

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло – подробности здесь. 

На сегодня проблема этой дороги уже разрешена. Решением стал ямочный ремонт. А это уже трасса М1. Ее латают ежегодно. Зима заставляет дорожников возвращаться сюда снова и снова. Хоть знаки позволяют автовладельцам разогнаться до больших скоростей, но не все идут на такой риск.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-10

Состояние, честно говоря, оставляет желать лучшего, потому что М1. Когда едешь 120 км/ч и попадаешь в какую-то яму, не совсем приятно ощущать себя выкинутым где-то на обочину. Поэтому нужно делать.

«Ездить небезопасно». Как обстоят дела с ямочным ремонтом в Беларуси и всё ли так гладко, как хотелось бы – подробности здесь.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-13

Ямы, трещины и выбоины на дорогах. Эту проблему белорусы наблюдают ежегодно. И такой «тренд» задан по всей стране. Непростая ситуация складывается в северных регионах, лучше на западе: в Гродненской и Брестской областях.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-16

Ямы, разбитые дороги, вот недавно люди диск ровняли просто посреди дороги на логойской трассе молотком после ямы.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-19

Стараются исправить ситуацию, не отлично, но вполне приемлемо на сегодняшний день по погодным условиям.

«Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год?-22

В целом нормально, единственное, очень долго хотелось бы сделать в районе авторынка Малиновка, такие прямо ямы серьезные.

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# Автодороги Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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