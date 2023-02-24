Метр квадратный – около 98 рублей. Как дорого Беларуси обходится ямочный ремонт?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автомобильные дороги. Однако на деле проблем в этом секторе хватает. Почти треть всех белорусских автомагистралей сегодня нуждается в ремонте. Исключением не стала даже столица, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Зимой единственным решением дорожного вопроса остается ямочный ремонт. В столице дорожники работают в режиме 24 на 7. В среднем за смену покрытие восстанавливают на 25-ти улицах, а общая площадь ремонта составляет до 1,5 тысячи квадратных метров. Однако эта мера временная. Летом, скорее всего, сюда вернутся. Еще один нюанс – стоимость таких работ не самая маленькая.

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП «Минскавтодор-Центр»:

Метр квадратный ямочного ремонта (глубина – 5 сантиметров) стоит порядка 98 рублей при применении литой смеси, при применении органо-минеральной – 94 рубля. Если переложить полностью покрытие, то здесь уже несколько иные цены. Чтобы переложить 1 000 метров квадратных, 1 000 метров квадратных – это порядка 125 метров для этой дороги, то уже потребуется 120 тонн, стоимость этой работы за километр дороги – 350-400 тысяч. Дорожные рабочие для устранения ям зимой чаще всего используют литую асфальтобетонную смесь. Ее температура около 200 градусов Цельсия. Материал готов в работе даже в условиях мороза: выдерживает до -25 °C. В процессе охлаждения смесь самостоятельно набирает прочность, превращаясь в твердое и гладкое покрытие. Новый материал для ремонта дорог разработали в БНТУ. Показываем, как его производят и наносят на полотно – подробности здесь. А пока дорожные рабочие латают ямы, уже намечены планы на год.

Григорий Глазко, заместитель начальника Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В настоящее время республиканскими предприятиями автомобильных дорог на балансе находится М1. Формируется перечень. То есть в рамках текущего ремонта в этом году мы планируем выполнять работы. Если все сложится удачно, то по итогам года мы видим, что все физические целевые показатели мы должны выполнить. «Состояние оставляет желать лучшего». Сколько метров дорог заменяют в Минске за год – подробности здесь. Акцент сделают на масштабных объектах. Среди них – юго-западный обход Могилева, реконструкция дороги «Лепель – Полоцк». Кроме того, продолжится ремонт автомобильной дороги на участке от Смолевич до Жодино, а также работы по дорогам Р99 и М1. Кроме этого, по поручению главы государства за ближайшую пятилетку отремонтируют не менее 7 тысяч километров местных дорог.