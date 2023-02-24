Очередные жертвы литовских силовиков. В Браславском районе найдены тела двух иностранцев

Новости Беларуси. Следующие кадры повергнут в шок любого здравомыслящего человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Браславском районе, в канаве найдены тела двух иностранцев. Мужчины, у одного из них обнаружены документы гражданина Шри-Ланки, стали жертвами литовских силовиков. Это еще одно свидетельство зверского отношения к беженцам со стороны «гуманной» Европы.

Как подчеркивают в СК, созданная на европейской границе «машина смерти» работает с ужасающей скоростью. Представители Литвы, Латвии и Польши обесценили жизни людей, за исключением своих. Именно на границах этих стран многие беженцы мучительно погибают, их власти возомнили себя вершителями судеб и наделили наемников в форме исключительным правом: решать, кто достоин жизни в пределах границ Евросоюза. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смертей назначены судебно-медицинские экспертизы.