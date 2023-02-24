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Всё в одном месте, и не нужно ехать в город. Как обустроена одна из лучших амбулаторий Мядельского района?

24 февраля 2023 13:51
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Новости Беларуси. В Мядельском районе подвели итоги работы медучреждений за 2022 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В четверке лучших оказалась и Занарочская амбулатория. Она обслуживает более тысячи пациентов. Для оказания качественной медпомощи в учреждении есть все условия: аппарат ЭКГ, лаборатория, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты.

О медицине на селе расскажет наш корреспондент Мария Царикевич.

Всё в одном месте, и не нужно ехать в город. Как обустроена одна из лучших амбулаторий Мядельского района?-1

Ирина Кисель переехала в агрогородок Занарочь более 30 лет назад. В силу возраста женщина часто обращается за помощью к медикам: измерить давление, сделать прививку или получить консультацию. Именно поэтому в сельской амбулатории Ирина Леонтьевна частый пациент. Работой врачей довольна, говорит, здесь всегда выслушают и помогут.

Всё в одном месте, и не нужно ехать в город. Как обустроена одна из лучших амбулаторий Мядельского района?-3

Ирина Кисель:
В Занарочи очень хорошо, здесь люди… Вот с утра я пришла, капалась, а здесь было где-то человек 20-25: и капаться, и с детками на прием. Здесь амбулатория очень нужна.

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# Учреждения здравоохранения # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области

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