Всё в одном месте, и не нужно ехать в город. Как обустроена одна из лучших амбулаторий Мядельского района?

Новости Беларуси. В Мядельском районе подвели итоги работы медучреждений за 2022 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В четверке лучших оказалась и Занарочская амбулатория. Она обслуживает более тысячи пациентов. Для оказания качественной медпомощи в учреждении есть все условия: аппарат ЭКГ, лаборатория, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты. О медицине на селе расскажет наш корреспондент Мария Царикевич.

Ирина Кисель переехала в агрогородок Занарочь более 30 лет назад. В силу возраста женщина часто обращается за помощью к медикам: измерить давление, сделать прививку или получить консультацию. Именно поэтому в сельской амбулатории Ирина Леонтьевна частый пациент. Работой врачей довольна, говорит, здесь всегда выслушают и помогут.