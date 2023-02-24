«Моё письмо солдату». Школьники Минской области обратились с посланием к защитникам Родины

Новости Беларуси. В Минской области завершилась патриотическая акция «Мое письмо солдату», приуроченная ко Дню защитников Отечества. В ней приняли участие свыше 500 школ, гимназий и 24 колледжа центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята написали тысячи посланий и передали их ветеранам и военнослужащим. О том, как это было, материал Анны Куртасовой.

Этот февраль для школьников Минской области был насыщенным. Целый месяц ребята писали послания и делали открытки в рамках акции «Мое письмо солдату». Для тех, кто сейчас проходит службу, отдает долг Родине, защищает наши границы, а также для ветеранов.

Анна Куртасова, корреспондент:

Школьники Дзержинского района подключились к душевной акции. Они написали свыше тысячи писем. А десятки самых лучших и искренних посланий с поздравлениями и словами благодарности наконец нашли своих адресатов.