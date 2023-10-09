«Составляется план изъятия». Как выбирают животных для охоты?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ: Мы все прекрасно понимаем, что охота – это убийство животных. Но есть ли какие-то определенные правила у охотников, каким образом это животное должно быть добыто? Эта грань между издевательством над животным и убийством животного – есть какие-то тонкие грани?

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Есть, конечно. Во-первых, у охотников это не называется убийство, это все-таки добыча животного считается. У нас есть сроки охоты, когда это разрешено делать. Есть видовая структура, на кого можно охотиться. То есть можно добывать определенные виды, определенного пола и возраста. Есть, конечно, и кодекс охотника, неписаные правила. Не стрелять по сидящей на воде дичи, на лежке не стрелять – чтобы все было в соответствии с неписаными правилами. И животных, как правило, стараются охотники добыть, чтобы без всяких мучений и всего остального. Есть определенные орудия охоты: карабины, нарезное, гладкоствольное оружие. Под каждый вид есть определенное оружие, которое помогает быстро и без всяких вопросов добыть животное.

Алена Сырова:

Я, конечно, не охотник, но я представляю, что все же вы находитесь в лесу, на большой территории. И там все-таки хитростью, умом где-то можно попытаться сразиться со зверем, что ли, в некотором таком смысле.

Кирилл Казаков:

Ведь это же еще и отстрел животных, которые болеют. Есть же такая история, что вы регулируете численность. В этом случае есть определенный гуманизм. Условный, но мы должны понимать, что государство регулирует историю, которая называется хобби, но при этом регулирует численность животных, делает контроль за теми животными, которых нужно отстреливать.