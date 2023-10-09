Сгорел дотла! Почему в комбайнах происходят пожары и кто виноват?

Новости Беларуси. Работали с «огоньком»! В полях Гомельской области в этом сезоне загорелось 6 комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В половине случаев пожары привели к значительному ущербу. Кто виноват в происшествиях и как хозяйства будут восстанавливать потери, узнавала Анна Корольчук.

Не допускать потери в сельском хозяйстве. Президент не раз озвучивал это требование. Речь шла и про урожай, и про поголовье животных, и про технику. Значительная финансовая поддержка сферы со стороны государства априори подразумевает бережное отношение к имуществу хозяйств. К сожалению, прислушиваются не все.

В Гомельской области участились случаи возгорания сельхозтехники: только в этом сезоне от огня пострадало 6 комбайнов. Один из них вспыхнул во время заготовки кукурузы на экспериментальной базе «Пенчин».

Сергей Козлов, старший инспектор сектора надзора и профилактики Буда-Кошелевского РОЧС:

После остановки открыл люк, и здесь, под люком, немножко в сторону кабины, под кузовом был виден огонь. Приступил к тушению пожара самостоятельно. Первоначально он огонь сбил, но произошло повторное возгорание.

Дмитрий Захарчук, главный инженер сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Пенчин»:

Проводили ТО, продували каждый выезд, даже, бывало, и в поле продували, потому что сам комбайнер звонит, мол, надо продуть.

На помощь механизатору быстро приехала добровольная пожарная дружина самого предприятия. Признаются: иначе от комбайна остался бы только корпус. Сейчас технику планируют отправить на ремонт в областной агросервис.

Анна Корольчук, корреспондент:

От искры вспыхнул и комбайн в хозяйстве «Дружба» Ветковского района. Во время уборки зерна солома попала на коллектор двигателя. Теперь техника не подлежит восстановлению.

За 30 лет работы Павел Дорофеенко впервые столкнулся с подобной ситуацией. Уже под вечер на комбайне сработал аварийный датчик, на экране у механизатора загорелось сообщение: «повышена температура охлаждающей жидкости».

Павел Дорофеенко, механизатор сельхозпредприятия «Дружба»:

Из комбайна вышел, думал: ремень порвало – ничего не видно. Перелез туда, где мотор, стал на крышку, а оттуда огонь уже. Был один у меня огнетушитель – не помогло. Второй комбайн подъехал, там тоже был один – мало. А больше и нечем было тушить.

Цистерны с водой рядом с полем не оказалось. К прибытию МЧС спасать комбайн было уже бесполезно. В сложившейся ситуации аграрии винят сильный ветер, который привел к засору механизма. И добавляют: технике 14 лет, фактически отслужила свое. Но ведь могла и больше?!

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Регистрируются три причины, по которым происходят пожары. Первая – механическое нарушение узлов и деталей, вторая – нарушение технического регламента, третье – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.